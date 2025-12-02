España golea 3-0 a Alemania en el Metropolitano para revalidar su corona en la Nations League

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Es el tercer título de la historia para la selección española femenina de fútbol: en poco más de dos años se han proclamado campeonas del mundo, subcampeonas de Europa y hoy por segunda vez campeonas de la Liga de Naciones. Es asimismo el primer trofeo con la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez al frente.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España defendió su trono como única campeona del torneo. La selección española dominó a la selección germana con las mejores ocasiones en la primera parte, pero el partido se marchó al descanso con un empate sin goles.

Todo cambió en la segunda mitad. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina (minutos 61 y 74) y otro tanto espectacular a cargo de la joven Vicky López (min. 68).

Claudia Pina, mejor jugadora de la final

Precisamente Claudia Pina fue elegida la mejor jugadora de la final de la Liga de Naciones después de marcar dos de los tres goles de la Roja. Pina inauguró el marcador con un gol en el minuto 61 en el que apareció por la izquierda, hizo una pared con Mariona Caldentey en la frontal y finalizó con un gran remate seco.

En el minuto 74 marcó el 3-0 con un espectacular golpeo desde fuera del área imparable para Ann Katrin-Berger. Además, Claudia Pina se convierte en la máxima goleadora de la competición empatada a ocho goles con la belga Tessa Wullaert.

Récord de asistencia de la selección femenina

El partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones entre España y Alemania en el estadio Metropolitano batió el récord de asistencia en un partido de la selección española femenina en España con 55.843 espectadores.

Con esta cifra, la final supera los 32.657 espectadores de la final de la Nations 2023-24 celebrada en La Cartuja de Sevilla en la que se enfrentaron España y Francia con triunfo de la Roja.

Sin embargo, no se convierte en el partido de fútbol femenino con más espectadores en suelo español, pues el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de 2021-2022 entre el Barcelona y el Wolfsburgo (5-1) estableció el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino con 91.648 espectadores en el Camp Nou.

