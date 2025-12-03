Junts responde a Sánchez y al PSOE por "bloquear la legislatura": "La relación está rota, no cambia nuestra posición"

Fue hace un mes cuando el partido catalán consumó la ruptura. Tras obtener el 86,98% de los votos en la consulta que se realizó a las bases, la dirección del partido de Carles Puigdemont dio por terminados los acuerdos y a partir de ese momento vetaron todas la iniciativas del gobierno. Sin los siete diputados de Junts, el ejecutivo no puede aprobar ninguna ley en el Congreso, ni tampoco los presupuestos generales del Estado, primera norma sin la que no se pueden actualizar las cuentas públicas. "El Gobierno español no tendrá, ni podrá contar con la mayoría de investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para Gobernar. Podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar", advirtió en su momento Puigdemont y así ha sido desde ese momento.

Este martes, se produjo un giro de 180 grados cuando el presidente del Gobierno reconoció en una entrevista en 'RAC1' "los incumplimientos y retrasos" por los que se quejaba el partido catalán. De momento, ya se ha aprobado la gestión de la oferta pública de empleo y hay más concesiones que todavía los socialistas parecen dispuestos a hacer.

En la rueda de prensa de este miércoles, Miriam Nogueras ha insistido en que su postura "está donde estaba antes" y que es el "Gobierno el que incumple parte fundamental de los acuerdos de legislatura". "Desde el inicio de la legislatura hemos dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña solo, ni PSOE, ni Sumar, ni Gobierno español podrían contar con nuestros votos, por lo que las negociaciones tenían que avanzar".

Nogueras recalca que son "los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso.

Medidas pendientes

El Gobierno también prepara un decreto ley que incluirá algunas de las medidas pendientes, como "facilitar a los entes locales las inversiones financieramente sostenibles", que permitirá a los alcaldes "más facilidad y flexibilidad" para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente, como construcción de vivienda o gestión del agua. Se trata en definitiva de aumentar el techo de gasto. "Va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado", ha afirmado Sánchez.

Sánchez ha ido más allá dentro de sus reconocimientos: "Entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a producir hasta que Puigdemont no pueda volver", ha subrayado Sánchez y ha añadido: "nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta el planteamiento que hacen todos los grupos parlamentarios, singularmente Junts per Cataluña, cuando hablamos de la hoja de ruta de esta legislatura". Ayer no descartó tampoco una próxima reunión con el prófugo de Waterloo si se dan las circunstancias.

Estas palabras de Sánchez en la radio catalana no han pasado desapercibidas para los partidos políticos que han sido recibidas en general con escepticismo.

De momento los catalanes creen que la respuesta del ejecutivo llega tarde. "¿A ustedes le va bien ser una especie de inquilino en la Moncloa con el permiso de la derecha?", espetó ayer el senador de Junts, Eduard Pujol al ministro Bolaños. Miriam Nogueras será la encargada de expresar con palabras si la reconciliación es posible o ya no tiene remedio, tal y como ayer se dio a entender.

Acercamiento entre PP y empresarios catalanes

El movimiento de Sánchez se produce después de las exigencias de Junts de cumplir, pero también del mensaje de Feijóo a Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana, pidiendo apoyo con Junts ante un posible entendimiento. Los populares creen que las concesiones de Sánchez son inaceptables y hasta sus socios de izquierdas han expresado sus reticencias a ceder en algunos asuntos que consideran delicados.

Uno de los más espinosos, el tema de la balanza fiscal para Cataluña, sobre la que el presidente ha asegurado que se encuentran trabajando para que una cifra “aproximada a la real” sea posible.

