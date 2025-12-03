Koldo insiste en que Begoña Gómez participó en el rescate de Air Europa: "Dijeron 'hay que coger estos 200.000' y hablaron con Begoña"

Koldo García sigue tirando de la manta e insiste, en 'Okdiario', en que Begoña Gómez participó en el rescate de Air Europa y que pudo cobrar por ello. Da un paso más. Pone una cantidad sobre la mesa: "Lo que sí dijeron ellos 'hay que coger estos 200.000', pero no se nada más, y hablaron después con Begoña".

Este martes, se conocía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de desestimar el intento del PP para obligar a la Oficina de Conflicto de Intereses a reabrir una investigación que determine si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía abstenerse de participar en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se tomaron decisiones relativas al rescate de Air Europa, al entender que afectaba a los "intereses personales" de su esposa, Begoña Gómez.

En un auto, al que accedía Europa Press, los magistrados contestan al PP que la Oficina de Conflicto de Intereses ya admitió la denuncia que presentó el PP contra Sánchez y llevó a cabo las averiguaciones que consideró oportunas.

Air Europa negó ayer pagos o mediación de Begoña Gómez

La aerolínea Air Europa ha negado recientemente pagos o mediación de la esposa de Pedro Sánchez en su rescate en 2020. Niega haber pagado por cualquier actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia. De esta manera, señalan que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En un comunicado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la compañía destaca que se han hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que ha insinuado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.

En septiembre, la Oficina de Conflictos de Intereses archivó la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa al concluir que Begoña Gómez no tuvo una relación ni con la aerolínea ni con Globalia que obligara al presidente a abstenerse. La aerolínea dice ahora que "ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad".

La empresa perteneciente al Grupo Globalia también ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".

