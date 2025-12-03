Argentina, Fiji y Canadá, los rivales de España en el Mundial de Rugby de Australia 2027

La selección española de rugby ya conoce a sus tres rivales en la fase de grupos del próximo Mundial de Rugby de Australia 2027: Argentina, Fiji y Canadá serán las naciones a las que los de Pablo Bouza se enfrentarán en el ansiado regreso a una Copa del Mundo de rugby.

Sudáfrica, actual número uno del mundo y defensora de la Copa Webb Ellis, jugará con Italia, Georgia y Rumanía en el Grupo B.

Nueva Zelanda, la segunda en el ránking mundial, se verá las caras en el Grupo A con la nación anfitriona (Australia), Chile y Hong Kong.

Irlanda ha quedado encuadrada en el Grupo D, junto a Escocia, Uruguay y Portugal. En Grupo E está formado por Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Por último, en el Grupo F figuran Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumanía

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

El Mundial de Rugby de Australia 2027 disputará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre en Australia y contará con siete sedes en Adelaida, Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Newcastle y Townsville.

Los Springboks son favoritos para dominar el grupo y buscan su tercer Mundial consecutivo tras haber conquistado el de Japón 2019 y el de Francia 2023. Sudáfrica domina el palmarés del torneo con cuatro títulos (1995, 2007, 2019 y 2023).

Los míticos All Blacks cuentan con tres mundiales en sus vitrinas (1987, 2011 y 2015), mientras que Australia ha levantado en dos ocasiones la Copa Webb Ellis (1991 y 1999). Inglaterra es la única nación del hemisferio norte en haber ganado un Mundial, lo hicieron precisamente en tierras australianas en 2023, comandados por Jonny Wilkinson y la mejor generación de jugadores que ha dado el rugby inglés en toda su historia.