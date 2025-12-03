Hansi Flick: "Veremos si este partido marca un punto de inflexión"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1) y consideró que han dado "un paso adelante en la idea que perseguimos".

"Veremos si este partido marcará un punto de inflexión en la transformación del equipo. Hoy dimos un paso adelante en la idea que perseguimos y siento que hemos mejorado mucho en todos los aspectos", indicó el técnico alemán.

"Estamos de vuelta y en una buena posición, y estoy encantado con ello, pero es demasiado pronto para decir si hemos alcanzado nuestro mejor nivel", aseguró con prudencia Hansi Flick.

El técnico alemán explicó que siempre buscan "mejorar las cosas que necesitamos mejorar" y que su equipo tiene "esa actitud y esa mentalidad".

"Los primeros minutos, los controlaron ellos, pero nos recuperamos; y luego han marcado primero y también nos recuperamos", analizó Flick.

El entrenador alemán justificó su decisión de sacar a Christensen para defender el 2-1 y retrasar las líneas.

"La temporada pasada, también tuvimos partidos en los que tuvimos que sacar a los defensas al final. Eso es parte del fútbol", indicó Flick.

Preguntado por los nombres propios del choque, Flick afirmó que Pedri "es un jugador excepcional" y dijo alegrarse de que "haya recuperado tan pronto su mejor nivel" tras la lesión. De Raphinha que, "cuando está en el campo, aumenta el dinamismo y la intensidad, y eso contagia a todos", y del portero Joan García que "es bueno ver que está a ese nivel y que nos da estabilidad en defensa".

Raphinha: "Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga"

Raphael Dias 'Raphinha', autor del primer gol ante el Atlético de Madrid, afirmó que la victoria ante los colchoneros "son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga".

"Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener", subrayó el delantero brasileño.

"Estoy buscando mi mejor versión física, y lógicamente he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este", concluyó Raphinha.