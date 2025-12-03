Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hansi Flick: "Veremos si este partido marca un punto de inflexión"

El entrenador del Barcelona celebró el triunfo ante el Atlético y reconoció que el equipo dio "un paso adelante en la idea que perseguimos".

Hansi Flick y Eric Garc&iacute;a celebran el gol de Ferran Torres

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1) y consideró que han dado "un paso adelante en la idea que perseguimos".

"Veremos si este partido marcará un punto de inflexión en la transformación del equipo. Hoy dimos un paso adelante en la idea que perseguimos y siento que hemos mejorado mucho en todos los aspectos", indicó el técnico alemán.

"Estamos de vuelta y en una buena posición, y estoy encantado con ello, pero es demasiado pronto para decir si hemos alcanzado nuestro mejor nivel", aseguró con prudencia Hansi Flick.

El técnico alemán explicó que siempre buscan "mejorar las cosas que necesitamos mejorar" y que su equipo tiene "esa actitud y esa mentalidad".

"Los primeros minutos, los controlaron ellos, pero nos recuperamos; y luego han marcado primero y también nos recuperamos", analizó Flick.

El entrenador alemán justificó su decisión de sacar a Christensen para defender el 2-1 y retrasar las líneas.

"La temporada pasada, también tuvimos partidos en los que tuvimos que sacar a los defensas al final. Eso es parte del fútbol", indicó Flick.

Preguntado por los nombres propios del choque, Flick afirmó que Pedri "es un jugador excepcional" y dijo alegrarse de que "haya recuperado tan pronto su mejor nivel" tras la lesión. De Raphinha que, "cuando está en el campo, aumenta el dinamismo y la intensidad, y eso contagia a todos", y del portero Joan García que "es bueno ver que está a ese nivel y que nos da estabilidad en defensa".

Raphinha: "Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga"

Raphael Dias 'Raphinha', autor del primer gol ante el Atlético de Madrid, afirmó que la victoria ante los colchoneros "son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga".

"Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener", subrayó el delantero brasileño.

"Estoy buscando mi mejor versión física, y lógicamente he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este", concluyó Raphinha.

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

Deportes

Athletic Club - Real Madrid

Athletic - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Vicky López celebra su golazo a Alemania en la final de la Nations

España golea 3-0 a Alemania en el Metropolitano para revalidar su corona en la Nations League

Raphinha celebra su gol al Atlético en el Camp Nou
LaLiga

El Barça remonta al Atlético en el Camp Nou y consolida el liderato de LaLiga (3-1)

La Copa del Mundo en el cuartel general de la FIFA en Zúrich (Suiza)
Sorteo Mundial

Sorteo del Mundial 2026: Cuándo es, día, horario y dónde conocer los rivales de España en directo

Pepe de Lucio, del tiro con arco a campeón de España de powerlifting… con 88 años
Levantamiento de pesas

Pepe de Lucio, del tiro con arco a campeón de España de powerlifting… con 88 años

Si estabas esperando una señal para empezar a entrenar la fuerza… aquí la tienes. Y se llama Pepe de Lucio, octogenario, arquero y, desde hace muy poco, campeón y récord de España de powerlifting (+70 años).

Xabi Alonso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas
Real Madrid

Xabi Alonso: "Tenemos que ayudar a Bellingham para que esté contento"

El técnico blanco pide calma y admite reuniones internas con la plantilla y con Florentino Pérez tras los tres empates consecutivos en Liga.

Un surfista en la playa

Batalla entre surfistas por una ola robada en Tenerife

Aitana Bonmatí, en un calentamiento con el Barcelona

Aitana Bonmatí pasa por el quirófano y estará cinco meses de baja

