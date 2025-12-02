Así funciona el buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025: encuentra tu número

Entramos en la recta final hacia el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y en Antena 3 Noticias hemos lanzado una herramienta que te ayudará a encontrar el número que quieres: el buscador de décimos.

El próximo 22 de diciembre, toda España estará esperando saber dónde cae El Gordo, ese ansiado premio que otorga 400.000 euros a cada décimo. Una alegría para estrenar estas fechas navideñas por todo lo grande.

Si ya tienes tu número elegido, con nuestro buscador de décimos podrás averiguar dónde comprarlo. Es muy sencillo, fácil de usar y el éxito está asegurado. Solo tienes que introducir en el cajetín del interactivo que encontrarás en la parte superior de esta noticia el número del décimo que deseas y, en cuestión de segundos, el buscador te mostrará la lista de administraciones que lo venden.

Además, proporciona información detallada sobre cada administración, incluyendo su dirección y número de teléfono para no perder el tiempo y reservarlo al instante.

Buscador de números Lotería de Navidad 2025

El lema de Loterías y Apuestas del Estado para la campaña de la Lotería de Navidad 2025 es “El sorteo que nos une”. En el anuncio, una pareja encuentra en el Rastro un décimo enmarcado que, poco a poco, descubren que se trataba un quinto premio de hace 30 años que nunca se cobró. La protagonista del anuncio se obsesiona hasta hallar a la persona que había comprado aquella lotería de Navidad para descubrir, en un emotivo desenlace, que lo guardó porque tenía un mensaje escrito mucho más relevante que un premio monetario.

Prueba también el Rastreador de la Suerte

Y si eres de los que todavía no ha probado suerte y cuando llegues a la administración de Loterías no sabes qué número elegir, también te ofrecemos el Rastreador de la Suerte.

Con esta herramienta pones el azar a jugar. Clica en el botón 'Generar décimo' y las cifras empezarán a girar hasta pararse en el número que el destino te depara. Pero puede que ese número no te dé buenas vibraciones... ¿lo tienes que comprar? No, la suerte puede estar en otro lado. En el bombo habrá casi 100.000 números y todos tienen la misma probabilidad de salir. Así que puedes probar de nuevo cuantas veces quieras.

Ya sabes, con Antena 3 Noticias, no pierdas la oportunidad de encontrar tu décimo ideal para la Lotería de Navidad 2025 y prepárate para vivir la magia del sorteo el 22 de diciembre en directo.

