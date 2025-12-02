Levantamiento de pesas
Pepe de Lucio, del tiro con arco a campeón de España de powerlifting… con 88 años
Si estabas esperando una señal para empezar a entrenar la fuerza… aquí la tienes. Y se llama Pepe de Lucio, octogenario, arquero y, desde hace muy poco, campeón y récord de España de powerlifting (+70 años).
Hace tres años, uno de los alumnos de tiro con arco de Pepe de Lucio vio que Pepe tenía problemas de movilidad: no se agachaba bien, se movía con dificultad. Y le soltó la frase que cambiaría su vida. "Mira, Pepe, hay que empezar con las pesas".
Pepe aceptó el reto sin drama ni épica: simplemente empezó. Primero, técnica. Luego, costumbre. Y pronto, beneficios. "Todo mi cuerpo ha sufrido una transformación en salud", asegura.
Y entonces… se animó a competir
En su primera competición, este madrileño batió los récords de España de powerlifting. Y cada año que pasa, ha vuelto a batirlos. Hoy suma: 87,5 kg en sentadilla, 56 kg en press de banca y 137,5 kg en peso muerto. Un total de 281 kilos. En España, nadie mayor de 70 años había levantado tanto peso antes.
Su entrenador, Licurgo López, lo resume con humor: "Se colgó de la barra y aguantaba 10 segundos. Ahora aguanta 2 minutos 40. Nadie en el gimnasio le bate".
Sin cinturón, sin rodilleras, sin muñequeras… sin excusas
Pepe compite 'a pelo'. Mientras en la categoría de 60 años muchos usan material técnico, él prefiere ir ligero. "Yo estaba fuerte, pero no tenía técnica", admite. "En las sentadillas hay que bajar del todo y al principio no podía".
Su filosofía es tan simple como imbatible: "Tú estás vivo hoy y tiene que ser tu mejor día", y no deja de aprender: está estudiando hebrero y sacándose el curso de entrenador de powerlifting.
"Los más difícil es coger el hábito. Pero una vez lo tienes, es necesario”
No entrena por deporte. Entrena por salud. Ya ha convencido a su hermana de 80 años para hacer sentadillas, y a tres de sus ocho nietos para empezar en el gimnasio. "Lo más difícil es coger el hábito. Pero una vez lo tienes, es necesario", afirma.
"Todo el mundo debería animarse a hacer ejercicios de fuerza al nivel que tengan. Lo malo es no empezar", porque Pepe de Lucio seguirá haciendo pesas, "mientras el cuerpo me aguante".
