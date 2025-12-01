Carlos Alcaraz responde a los que le critican por jugar exhibiciones: "Es normal que no lo entiendan, pero para mí..."

Carlos Alcaraz ha firmado la mejor temporada de su carrera en 2025, ganando dos grand slam (Roland Garros y US Open) y levantando hasta un total de ocho títulos ATP. El murciano ha firmado 71 victorias y 9 derrotas en un año de récord, donde también fue finalista en Wimbledon y en las Nitto ATP Finals. Los 80 partidos oficiales jugados por el de El Palmar son una buena muestra de la exigencia de un calendario que han llevado al español a disputar 16 torneos, más la Laver Cup, en apenas 11 meses.

El campeón de seis grand slam ha criticado en alguna ocasión el apretado y exigente calendario de la ATP, algo que no le ha privado de jugar algunas exhibiciones como el Six Kings Slam o las dos que jugará en unos días en New Jersey y Miami ante Tiafoe y Fonseca. Ese hecho le ha costado algunas críticas al tenista murciano, una de las más destacadas la de Jimmy Connors, leyenda del tenis que llegó a cuestionar el plan del murciano para preparar el Open de Australia 2026.

"Sí, es la temporada para ganar dinero, como si no hubieras ganado suficiente ya (ríe). Va a ser interesante ver. ¿Se esfuerzan demasiado y juegan más partidos de exhibición y llegan cansados al Abierto de Australia? Ya sabes qué dirán: 'He estado viajando, he estado haciendo esto y aquello, y he jugado demasiados partidos de exhibición, demasiados torneos especiales'. Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes la segunda ronda del Open de Australia", indicó el ganador de ocho grand slam.

Alcaraz responde a las críticas: "Para mí, la mayor diferencia es que..."

Unas críticas que el propio Carlos Alcaraz ha respondido, afirmando que no es lo mismo jugar una exhibición que un torneo oficial de la ATP.

"Es normal que la gente piense de esa manera y no entiendan por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos los partidos de exhibición", afirma Alcaraz en unas declaraciones a Associated Press

"Pero para mí, la mayor diferencia es que en un torneo hay que mantener la concentración, y es exigente tanto física como mentalmente. Una exhibición es solo un día. Solo hay que mantener la concentración, calentar y entrenar poco y solo para un partido", añade el jugador murciano.

"Se puede interpretar una exhibición de diferentes formas. Puedes hacerlo solo por diversión, jugar buen tenis, buenos golpes y divertirte. O puedes tomarlo muy en serio y usar tácticas y patrones para replicarlos en los torneos. Intentaré tomarme estos partidos en serio, pero al mismo tiempo divertirme lo máximo posible", reconoció Alcaraz.

Sea como sea, ni las críticas ni las opiniones de nadie van a cambiar el plan de trabajo de Alcaraz y su equipo técnico, liderado por Juan Carlos Ferrero y Samu López. El murciano jugará los días 7 y 8 de diciembre dos exhibiciones ante Frances Tiafoe y Joao Fonseca en Estados Unidos, antes de dar por finalizada la actual temporada.

El tenista español regresará, tras las dos exhibiciones en New Jersey Miami, a Murcia para descansar y comenzar la pretemporada con el US Open como principal objetivo, siendo el único grand slam que falta en su palmarés a sus 22 años.