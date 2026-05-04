Última Hora Guerra
Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU moviliza más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz
Sigue aquí el minuto a minuto de la guerra en Irán. Donald Trump ha anunciado la movilización de más de 100 aeronaves y buques para poder escoltar a los barcos que están atrapados en el estrecho de Ormuz.
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La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad', movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.
La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos. Según el presidente, muchos de esos países son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de "gesto humanitario", en el que también instó a participar a Irán.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones de EE.UU. en la región, informó que en el operativo participarán "destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15.000 miembros del servicio".
Albares habla de las negociaciones con EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que éste le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.
Durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva, han informado a EFE fuentes de Exteriores.
La comunicación entre ambos ministros se produce en un momento en el que Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está analizando antes de emitir una respuesta oficial.
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Última hora de la guerra en Irán | Macron pide reabrir el estrecho de Ormuz
El presidente francés defendió una reapertura "coordinada" del estrecho de Ormuz y reclamó un acuerdo entre Washington y Teherán, mientras ve "poco claro" el plan militar anunciado por Trump para desbloquear la vía.
"Es esencial que el cese de hostilidades se mantenga", afirmó y añadió que "el respeto de este acuerdo es fundamental para la soberanía, la independencia del Líbano y la protección de la población civil".
Por su parte, Irán advierte de que atacará cualquier buque que intente cruzar, en plena tensión por este paso clave para el suministro energético mundial.
Última hora de la guerra en Irán | Kallas ve "sorprendente" la retirada de tropas de EE. UU
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, calificó este lunes de "sorprendente" el anuncio del Departamento de Guerra de Estados Unidos sobre la retirada de 5.000 soldados de sus bases en Alemania.
No obstante, subrayó que esta decisión evidencia que Europa "tiene que hacer más para reforzar realmente el pilar europeo de la OTAN".
"Se ha hablado de la retirada de tropas estadounidenses de Europa durante mucho tiempo, pero el momento de este anuncio es sorprendente. Creo que demuestra que tenemos que reforzar realmente el pilar europeo de la OTAN y hacer más", afirmó a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia.
Además, recordó que las tropas estadounidenses desplegadas en Europa, incluidas las que están en España, "no sólo están en Europa para proteger los intereses europeos sino también los estadounidenses".
Trump revisará el plan que le ha enviado Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.
"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", aseguró esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth.
El mensaje ha sido difundido también por el perfil en X de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.
El papa León XIV recibirá en el Vaticano a Marco Rubio
El papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que se produce un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de EEUU, Donald Trump.
La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves, según adelantan medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede.
León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un choque a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a la guerra en Irán.
Donald Trump liberará a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz
La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad', movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.
La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.
Según el presidente, muchos de esos países son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de "gesto humanitario", en el que también instó a participar a Irán.
Albares reitera su apoyo al ministro de exteriores iraní Abbas Araqchi
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que éste le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.
Durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva, han informado a EFE fuentes de Exteriores.
Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está analizando antes de emitir una respuesta oficial.
La cifra de muertos en el Líbano asciende a 2.679 víctimas
La cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano hasta este domingo aumentó a 2.679, tras contabilizar los 20 fallecidos registrados ayer, y la de heridos ascendió a 8.229.
Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, en un escueto comunicado, según reprodujo la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), en la que añadió que 1.605 de los fallecimientos, es decir el 15 % del total, son mujeres.
También en la infografia que acompaña al comunicado se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.
Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.
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