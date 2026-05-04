14 españoles en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus

El crucero MV Hondius permanece frente a las costas de Cabo Verde sin autorización para desembarcar tras registrarse tres muertesvinculados a un posible brote de hantavirus. A bordo viajan cerca de 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellas al menos 14 españoles, según ha confirmado la naviera Oceanwide Expeditions.

El buque partió el 20 de marzo desde Tierra del Fuego con destino a Canarias. Durante la travesía se detectaron varios casos compatibles con la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la infección en al menos uno de los pacientes y mantiene bajo estudio otros cinco.

Además de los fallecidos, un pasajero británico ha sido trasladado a Johannesburgo, donde permanece "en estado crítico" en una unidad de cuidados intensivos. También hay dos tripulantes que "necesitan atención médicaurgente".

Sin permiso para desembarcar

Las autoridades locales no han autorizado, por el momento, el desembarco de los pasajeros que requieren asistencia ni la realización de pruebas en tierra. La compañía ha señalado que equipos sanitarios caboverdianos sí han accedido al barco para evaluar a dos personas con síntomas, aunque no se ha decidido su traslado a un centro médico.

En paralelo, Países Bajos, país bajo cuyo pabellón navega el buque, intenta organizar la evacuación de los afectados. Desde su Ministerio de Exteriores han confirmado la muerte de dos ciudadanos neerlandeses y han indicado que coordinan la asistencia consular del pasaje.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, mantiene contacto con la OMS, con las autoridades del barco y con distintos países implicados para seguir la evolución del caso. El organismo internacional ha subrayado que "el riesgo para el gran público es bajo. No hay necesidad de entrar en pánico ni de imponer restricciones a los viajes".

Una investigación en curso

La OMS ha indicado que continúan las pruebas de laboratorio y los análisis epidemiológicos para determinar el alcance del brote. "Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus".

El hantavirus se transmite habitualmente por contacto con secreciones de roedores infectados y puede provocar enfermedades graves. No existe un tratamiento específico, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas y tratar las complicaciones.

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