La pulsera que le han 'quitado' a Alcaraz en Australia: para qué es y por qué se prohíbe en el tenis

Segundos antes de que comenzara el partido de octavos de final del Open de Australia entre Alcaraz y Paul, la jueza de silla Marija Cicak obligó al murciano a quitarse una pulsera que llevaba puesta y ha usado en los partidos previos en Melbourne, ¿de qué pulsera se trata y por qué se prohíbe en el tenis?

Le quitó una pulsera que monitoriza esfuerzos, frecuencia cardiaca...

El murciano, al igual que muchos deportistas de élite de otras disciplinas, se ha acostumbrado a llevar una pulsera 'Whoop' cuyo cometido es el de monitorear, controlar y analizar diferentes registros relacionados con la frecuencia cardíaca, la recuperación, el nivel de esfuerzo o la calidad del sueño del deportista que la porta, para después hacer un detallado estudio de los posibles déficits de este y la manera en la que puede mejorar su físico.

Es una buena manera de optimizar cada detalle del rendimiento y de conocer absolutamente todos los datos que puede ofrecer sobre el cuerpo y la intensidad del deportista en sus esfuerzos.

¿Por qué no se puede utilizar en el tenis?

Por contra, y a pesar de que esta pulsera no tiene pantalla ni muestra información en tiempo real, la ATP y la ITF no permiten el uso de dispositivos que puedan transmitir cualquier tipo de dato fuera de la pista, o que pueda usarse para la comunicación externa, con lo que se pretende evitar cualquier tipo de 'coaching' o interferencia del exterior con la que el tenista pueda sacar algún tipo de rédito deportivo, o incluso económico, ya que se prohibe a su vez por los riesgos vinculados a las apuestas.

Sí se pueden utilizar relojes sin conectividad, como hacían Nadal, Federer y otros muchos jugadores, o simples accesorios que no tengan que ver con tecnología capaz de recopilar y enviar datos biométricos.

No supone un problema para Alcaraz

"Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF. No se puede jugar con ella. Son cosas que te ayudan a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga... pero bueno, no he podido jugar con ella, no pasa nada. Se quita y a funcionar", explicó el de El Palmar a 'As'. Aunque, eso sí, la jueza Marija Cicak fue la primera que se debió percatar de que Alcaraz la llevaba puesta, ya que en partidos previos también saltó con ella a pista.

Ante De Miñaur por su primer billete hacia semis en Australia

En lo puramente deportivo, Alcaraz terminó imponiéndose al estadounidense Tommy Paul en tres sets, clasificándose así a sus terceros cuartos de final consecutivos en Australia, donde se medirá a un rival al que tiene perfectamente dominado, Alex de Miñaur, a quien ha vencido en los cinco enfrentamientos previos entre ambos. Además, en el horizonte de unas posibles semifinales su rival saldría del Alexander Zverev-Learner Tien.

