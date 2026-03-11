Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vicente Vallés, sobre el objetivo de Irán: "Alargar la guerra en su intento de que eso provoque una gran crisis económica mundial"

El objetivo de Irán es provocar una crisis energética mundial que, como consecuencia, nos lleve a una crisis económica global.

El régimen teocrático de los ayatolás iraníes dispone de un amplio arsenal de misiles y de drones. Y, por lo que se ha podido comprobar en estos doce días que llevamos de guerra, tiene también la determinación de defenderse hasta el final. Y para aguantar y sobrevivir a esta guerra, el régimen iraní se ha puesto como objetivo alargar la guerra lo más posible, en su intento de que eso provoque una gran crisis económica mundial, mediante el colapso del mercado del petróleo. Creen que lo pueden conseguir bloqueando el estrecho de Ormuz, que es por donde pasa un alto porcentaje de los petroleros que reparten el crudo por el mundo.

Un alto cargo iraní ha dicho que quieren llevar el precio del barril de petróleo a los 200 dólares, lo que provocaría una situación catastrófica. Más de treinta países de todo el mundo, incluido el nuestro, tratan de impedir que se dispare el precio más de lo que ya ha subido. Van a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo. Es una medida que puede funcionar a corto plazo, en el deseo general de que la guerra de Irán termine pronto, algo que nadie se atreve a predecir.

