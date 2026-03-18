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Fermín Cacho recibe el alta tras varios días ingresado por un desfallecimiento

El campeón olímpico de 1.500 en Barcelona 1992 fue ingresado en un hospital el pasado 28 de febrero a raíz de un desfallecimiento en el que perdió el conocimiento como consecuencia de un problema cardiaco.

El exatleta Ferm&iacute;n Cacho en foto de archivo

El exatleta Fermín Cacho en foto de archivoEFE

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Buenas noticias para el atletismo y el deporte español. Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 en Barcelona 92 y plata en 96 en Atlanta, ha recibido el alta tras 17 días ingresado en el Hospital San Agustín de Linares, después de sufrir un desfallecimiento como consecuencia de un problema cardiaco. El exatleta español, nacido en Agreda (Soria) el 16 de febrero de 1969, fue ingresado el pasado 28 de febrero y llegó a estar dos días en la UCI.

Cacho ha sido sometido a diversas pruebas médicas y en dos ocasiones tuvo que ser trasladado a Jaén para ser observado y tratado en el Hospital Universitario de la capital, en el que se le practicó un cateterismo. El excampeón olímpico ha recibido el alta tras experimentar una mejoría en los últimos días, según informa Diario Jaén. Fermín Cacho, en todo momento, ha estado acompañado por su familia y ha recibido numerosas muestras de apoyo y mensaje en los que se deseaba su pronta recuperación.

El alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, informaba el pasado lunes 2 de marzo el ingreso de Fermín Cacho.

"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribía Carlos Martínez en X.

Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón (1997 y 1999) y amigo de Fermín Cacho, le deseaba una pronta recuperación el pasado 2 de marzo.

"Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años. Mucho ánimo @fermin_cacho92", indicaba Abel Antón.

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