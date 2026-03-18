Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Venezuela

Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos y es reconocido como "campeón de la paz"

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado el proceso de amnistía a presos políticos en Venezuela. El expresidente español ha felicitado a Delcy Rodríguez por la iniciativa.

Zapatero en Venezuela.

Zapatero en Venezuela | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Venezuela para reunirse con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía en Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez encabezó el encuentro de la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía y reconoció al expresidente español como "campeón de la paz en Venezuela", así como su "amigo" y "mentor".

Zapatero insta a EEUU a ayudar a Venezuela en la economía

El expresidente dedicó además unas palabras a EEUU asegurando que si la administración Trump quiere ver a una Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

"Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea", dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.

Nuevas relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela

El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones.

Los acercamientos entre ambos países se dieron luego de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero desearon suerte a la selección venezolana en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputa contra Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Mañueco contesta a Abascal sobre un posible gobierno en coalición con Vox: "Medida a medida hablaremos"

Alfonso Fernández Mañueco

Publicidad

España

Oriol Junqueras y Salvador Illa

El Govern retira los Presupuestos en Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes de verano

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso

Feijóo llama "perdedor" a Sánchez y el presidente le acusa de "decir sí a la guerra y no a las ayudas", streaming en directo

Zapatero en Venezuela.

Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos y es reconocido como "campeón de la paz"

Exdirector de Carreteras, Javier Herrero
Caso Koldo

Una transferencia "sospechosa" de 25.000 euros coloca al exdirector de Carreteras en el centro del caso Koldo

Braille
Braille

Las etiquetas en braille serán obligatorias para los grandes supermercados en alimentos con alérgenos

Petrolero
España

España liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas por el impacto de la guerra en Irán

Se iniciará con una primera fase que pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo, unos 3,75 millones de barriles. Es el equivalente a 12,3 días de consumo nacional.

Koldo García
Tribunales

El último recurso de Koldo: pide suspender el juicio por vulneración de derechos

El exasesor de Ábalos presenta un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, paso previo para acudir al Constitucional. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al documento.

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Carbajal de la Legua, Sariegos, León, Castilla León (España). Los castellanoleoneses están llamados hoy a las urnas para elegir a los 82 procuradores que compondrán el parlamento autonómico. 15 MARZO 2026;ELECCIONES AUTONÓMICAS Fernando Otero / Europa Press 15/03/2026

Vox se doblega ante una nueva victoria del PP: "Queremos medidas concretas plazos y garantías de ejecución"

Feijóo en los pasillos del Congreso de los Diputados

Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate"

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco contesta a Abascal sobre un posible gobierno en coalición con Vox: "Medida a medida hablaremos"

Publicidad