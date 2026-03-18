Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos y es reconocido como "campeón de la paz"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Venezuela para reunirse con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía en Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez encabezó el encuentro de la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía y reconoció al expresidente español como "campeón de la paz en Venezuela", así como su "amigo" y "mentor".

Zapatero insta a EEUU a ayudar a Venezuela en la economía

El expresidente dedicó además unas palabras a EEUU asegurando que si la administración Trump quiere ver a una Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

"Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea", dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.

Nuevas relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela

El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones.

Los acercamientos entre ambos países se dieron luego de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero desearon suerte a la selección venezolana en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputa contra Estados Unidos.

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