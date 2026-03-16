Daniil Medvedev: "Batir a Alcaraz lo sentí como ganar el torneo, pero..."

La mejor versión de Daniil Medvedev ha regresado, el tenista ruso ha deslumbrado en Indian Wells, donde solo un sólido Jannik Sinner ha podido frenar al moscovita (7-6(6) y 7-6(4)). Tercera final que pierde Medvedev en el Valle de Coachella, tras las dos en las que cedió (2023 y 2024) frente a Carlos Alcaraz. Precisamente el murciano fue la víctima de Daniil en las semifinales, un partido que para Medvedev fue como ganar el titulo, como confesó el jugador ruso tras la final de este domingo ante Sinner.

"Es una sensación agridulce, porque batir a Carlos fue como ganar el torneo, especialmente para mí. Perdí mucho contra él. Pero esa no es la realidad. Ya sabes, hay una final que jugar. Tuve mi oportunidad, una pequeña oportunidad, en el primer set. Una oportunidad un poco mayor en el desempate del segundo. Pero al mismo tiempo, estuve a punto de ganar por un margen pequeño durante todo el set", se sinceró Medvedev.

"Así son las cosas. Es una sensación agridulce; me alegra haber hecho lo que hice esta semana. Pero claro, quería haberle exigido más (a Sinner), aunque es difícil. Y, como dijiste, estaba sacando de forma fenomenal. Creo que, básicamente, desde el primer partido que me ganó en Pekín, hizo algo con su equipo en su saque, y está sacando de forma fenomenal. Es muy difícil de leer, es muy difícil devolverlo, incluso cuando lo lees. No solo para mí, sino para muchos jugadores. Eso forma parte de su éxito. Sí, fue muy difícil estar en la posición de restador hoy", analizó el tenista ruso sobre la final ante Jannik.

Medvedev y el hecho de poder estar a la altura de Alcaraz y Sinner

El que fuera campeón del US Open 2021 fue preguntado sobre si consideraba ser el jugador que puede batir de forma regular a Alcaraz y Sinner, los dos tenistas que llevan dominando el circuito durante los dos últimos años.

"Es difícil de decir, porque he perdido muchos partidos contra ellos, y hoy he vuelto a perder contra Jannik. Sé que puedo ser un buen tenista, y daré lo mejor de mí, sea quien sea el que esté al otro lado de la red, quizá sean Carlos y Jannik, quizá sea otro, pero simplemente intentaré jugar un buen tenis, algo que he demostrado que puedo hacer de nuevo aquí, en Dubái, en Brisbane... Así que ese es mi objetivo, porque creo que, en general, en un solo partido cualquiera puede plantarles cara", apuntó Medvedev.

"Quiero decir, visteis a Jakub ganarle a Jannik en Doha, me visteis a mí ganarle a Carlos aquí, cosas así. Así que, en un solo partido, muchos pueden plantarles cara. Creo que no es correcto decir que solo soy yo o solo Novak o solo Sascha. Pero sin duda es muy difícil, y por eso, cuando llegas al final de la temporada, normalmente ellos tienen unas 60 victorias y 5 ó 6 derrotas, de las cualesncuatro son entre ellos mismos. Así que no es un reto fácil, y solo hay que dar lo mejor de uno mismo", añadió el ganador de 23 títulos ATP.

Por último, Daniil Medvedev, tres veces finalista de Indian Wells (2023, 2024 y 2026), admitió lo complicado que es ganar un torneo con Alcaraz y Sinner en el cuadro final.

"Como dije ayer, siempre que tienes a Carlos y a Jannik en el torneo, lo que probablemente va a ser el caso en Miami, hay muchas posibilidades de que te encuentres con uno de ellos en semifinales, y si juegas increíblemente bien, entonces con uno de ellos en la final. Así que ese es el objetivo, y eso es lo que voy a intentar seguir haciendo", concluyó Medvedev.