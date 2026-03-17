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La CAF descalifica a Senegal y da a Marruecos como campeona de la Copa África

La CAF le retira el título a Senegal debido a que sus jugadores abandonaron el campo durante más de 10 minutos tras un penalti concedido a Marruecos en la final.

Selecci&oacute;n de Marruecos

Selección de MarruecosReuters

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Luis Alcantud
Publicado:

Senegal se queda sin Copa África. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha despojado al país senegalés del título este martes y da como campeón a Marruecos . Senegal ganó el partido 1-0 el 18 de enero en la prórroga gracias al gol de Pape Gueye, pero dos meses después, el comité de apelación de la CAF le retia el título debido a que sus jugadores abandonaron el campo durante más de 10 minutos tras un penalti concedido a Marruecos en la final.

"La selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol", el comunicado. Cuando los jugadores de Senegal salieron del terreno de juego, la selección incumplió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa de África. El 82 rezaque "si un equipo se niega a jugar o abandona el campo antes del final del partido sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor" y la Junta de Apelación de la CAF ha declarado que fue una infracción.

Senegal se queda sin la Copa África

Esta decisión llega por recurso presentado por la Federación Marroquí de fútbol. Además, ha sido desestimada la Comisión Disciplinaria de la CAF y también ha impuesto sanciones económicas a varios jugadores. Senegal se retiró unos minutos de la final después de que el árbitro pitara un penalti que posteriormente Brahim falló.

"Se estima la protesta interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara inadmisible la conducta de la selección de Senegal. Se declara la derrota por incomparecencia, registrándose el resultado 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo", señala el comunicado.

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