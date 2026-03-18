Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Incidencias Adif

Una incidencia en los sistemas de señalización, ya solucionada, provoca retrasos en los AVE con origen y destino Madrid

A las 09:50 horas de este miércoles, Adif ha dado por solucionada la incidencia.

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Una incidencia en los sistemas de señalización provoca retrasos en los AVES con origen y destino Madrid | atresplayer.com

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Nueva jornada de incidencias y retrasos en Adif. Debido a una "incidencia en los sistemas de señalización" los AVE con origen o destino Madrid registran retrasos. A las 09:50 horas, Adif ha informado de que dicha incidencia quedaba solucionada añadiendo que "la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor se ha recuperado "totalmente" y se ha restablecido con normalidad el tráfico en las líneas de alta velocidad afectadas".

En su perfil de la red social X, Adif ha ido publicando la evolución de la incidencia. El primer mensaje informaba de que: "Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid".

Poco después por la misma vía comunicaban que se estaba "recuperando de forma progresiva los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha".

Fuentes de Adif informaron de que sobre las 8:00 h de este miércoles se produjo una incidencia que afecta al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, en Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor. Los trenes que se han visto afectados son los que tenían origen o destino Madrid, pero no el resto de comunicaciones.

Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos. a las 09:50 horas ha dado por solucionada la incidencia.

Los testimonios de los pasajeros han llegado a hablar de estar parados durante más de 50 minutos. Otros reportaron retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Los trenes que estuvieron detenidos han vuelto a circular, si bien con retrasos "significativos". En esta misma línea, Renfe ha señalado que debido a esta incidencia ajena a su operativa, la circulación en Atocha y Chamartín se está restableciendo de manera gradual, aunque los trenes de la operadora acumulan demoras "significativas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un millón de personas inundan las calles para disfrutar de las 800 fallas de la ciudad

Un millón de personas inundan las calles para disfrutar de las 800 fallas de la ciudad

Publicidad

Economía

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Una incidencia en los sistemas de señalización, ya solucionada, provoca retrasos en los AVE con origen y destino Madrid

Los transportistas de Baleares, preocupados por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Irán

Los sectores más afectados por el conflicto de la guerra en Irán exigen medidas urgentes: "Estamos trabajando a pérdidas"

Pagos con el móvil

El Abogado General del TJUE insta a los bancos a devolver automáticamente a los clientes el dinero defraudado por 'phishing'

Huelga general este martes en Euskadi y Navarra: Reclaman salario mínimo propio de 1.500 euros mensuales
HUELGA GENERAL

Huelga general en País Vasco y Navarra: Carreteras cortadas, sabotajes y quema de neumáticos

Declaración de la renta: deducciones
Renta

Nueva deducción de hasta 340 euros en la Renta 2025: requisitos y cómo solicitarla

Simulador de la Renta
Renta

Simulador de la Renta 2025: ya puedes saber si te saldrá a devolver o a pagar

Hacienda pone a tu disposición el simulador Renta Web Open para que puedes hacer un borrador previo antes de presentarla. Ahí podrás corregir posibles errores, añadir información y tener una visión clara de si tu declaración saldrá a pagar o a devolver.

El 95,6% de los propietarios tienen registradas las viviendas como alquiler habitual y solo el 3,2% de temporada
Guerra Irán

La guerra en Irán dispara la búsqueda de alquileres temporales en Europa

Entre las ciudades europeas más demandadas destaca Barcelona, donde las búsquedas de vivienda desde Oriente Medio han aumentado casi un 500% en tan solo unos días.

Adif

Adif retrasa la reapertura la línea del AVE a Málaga hasta finales de abril, permaneciendo cerrada en Semana Santa

José Manuel Albares, Elma Saiz y Carlos Cuerpo, en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas contra la subida de precios por la guerra en Irán

Cartel consumición obligatoria

Los bares españoles se ven obligados a poner por escrito lo que antes se daba por hecho: "Si no vas a consumir, ¿a qué vas al bar?"

Publicidad