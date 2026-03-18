Una incidencia en los sistemas de señalización, ya solucionada, provoca retrasos en los AVE con origen y destino Madrid

Nueva jornada de incidencias y retrasos en Adif. Debido a una "incidencia en los sistemas de señalización" los AVE con origen o destino Madrid registran retrasos. A las 09:50 horas, Adif ha informado de que dicha incidencia quedaba solucionada añadiendo que "la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor se ha recuperado "totalmente" y se ha restablecido con normalidad el tráfico en las líneas de alta velocidad afectadas".

En su perfil de la red social X, Adif ha ido publicando la evolución de la incidencia. El primer mensaje informaba de que: "Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid".

Poco después por la misma vía comunicaban que se estaba "recuperando de forma progresiva los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha".

Fuentes de Adif informaron de que sobre las 8:00 h de este miércoles se produjo una incidencia que afecta al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, en Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor. Los trenes que se han visto afectados son los que tenían origen o destino Madrid, pero no el resto de comunicaciones.

Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos. a las 09:50 horas ha dado por solucionada la incidencia.

Los testimonios de los pasajeros han llegado a hablar de estar parados durante más de 50 minutos. Otros reportaron retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Los trenes que estuvieron detenidos han vuelto a circular, si bien con retrasos "significativos". En esta misma línea, Renfe ha señalado que debido a esta incidencia ajena a su operativa, la circulación en Atocha y Chamartín se está restableciendo de manera gradual, aunque los trenes de la operadora acumulan demoras "significativas".