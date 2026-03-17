Manchester City - Real Madrid: partido de vuelta de octavos de la Champions League y resultado, en directo (0-0)

El atacante, titular en el once de Pep Guardiola, habló en los micrófonos de Amazon Prime: "Veremos, vamos a dar lo mejor de nosotros para jugar mejor que en los dos últimos partidos.Es una noche de Champions, todo el mundo tiene ese fuego, tanto en el Madrid como nosotros. Va a ser un partido muy bonito".

El noruego solo ha marcado cuatro goles, dos de ellos de penalti, en este 2026: "Tengo que ayudar al equipo, tenemos que jugar un buen fútbol y finalizar las ocasiones. Va a ser una buena noche, tengo esa sensación".