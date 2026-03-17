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Manchester City - Real Madrid: partido de vuelta de octavos de la Champions League y resultado, en directo (0-0)

Primera parte del partido de vuelta de octavos de la Champions League entre Manchester City - Real Madrid. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado.

Fede Valverde en el partido de Bala&iacute;dos

Fede Valverde en el partido de Balaídos Reuters

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Luis F. Castillo
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¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAAAAMPIONS!

¡Suena Hey Jude de los Beatles en Mánchester!

Y saltan al Etihad City y Real Madrid... El francés Turpin es el colegiado del encuentro.

Repasamos las alineaciones oficiales de City y Madrid hoy

  • Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, Reijnders, Cherki; Doku y Haaland.
  • Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Vinícius y Brahim.

Rüdiger: "Me gusta mucho esa batalla física"

"En el partido de fase de grupos me ganó la batalla. Jugadores como Haaland son duros y es un placer enfrentarse a lo mejor. Me gusta mucho esa batalla física. También Huijsen hizo un muy buen partido, no estoy yo solo en esa defensa. Tengo muchas ganas de este partido".

Arbeloa: "Si queremos ganar debemos dar un rendimiento a un grandísimo nivel"

"Somos muy conscientes de la dificultad del partido y el rival que tenemos enfrente. Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio y ser capaces de hacerles mucho daño".

Arbeloa atiende a los medios de comunicación en Mánchester

Álvaro Arbeloa confirma que Mbappé está disponible ante el Manchester City | EFE

Courtois espera "una noche muy difícil" en el Etihad

El meta belga lo tiene claro: "Hay que salir a ganar. Ellos van a empezar muy fuerte, otros años las sensaciones son diferentes pero aquí siempre han empezado fuertes y han empezado ganando dos o tres cero, pero hay que saber sufrir y luego hacerles daño", ha apuntado Courtois en la previa en Movistar.

Bernardo Silva: "Lucharemos hasta el final"

"En un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas. Aunque el resultado en Madrid fue realmente malo, lucharemos hasta el final. Nunca es fácil, sobre todo tan solo una semana después. Normalmente, tras una gran derrota, el mismo día sientes que todo es muy sombrío, pero luego las cosas empiezan a mejorar. Aunque esta semana ha sido realmente mala para nosotros, sabemos de lo que somos capaces".

Haaland augura "una buena noche" ante el Real Madrid

El atacante, titular en el once de Pep Guardiola, habló en los micrófonos de Amazon Prime: "Veremos, vamos a dar lo mejor de nosotros para jugar mejor que en los dos últimos partidos.Es una noche de Champions, todo el mundo tiene ese fuego, tanto en el Madrid como nosotros. Va a ser un partido muy bonito".

El noruego solo ha marcado cuatro goles, dos de ellos de penalti, en este 2026: "Tengo que ayudar al equipo, tenemos que jugar un buen fútbol y finalizar las ocasiones. Va a ser una buena noche, tengo esa sensación".

"Creo que Kylian va a jugar hoy", dice Arbeloa en la previa

Tiene claro el plan de juego en el Etihad el técnico blanco: "Nos fue bien en la ida, vamos a intentar tener la misma personalidad que en casa", dicho en Movistar. Sobre la nueva titularidad de Thiago Pitarch: "Se está ganando el puesto día a día en cada partido, que sume experiencias y rinda como está rindiendo".

Guardiola: "Es un partido de fútbol y pueden pasar muchas cosas"

"Es un partido de fútbol y pueden pasar muchas cosas. Tenemos que concentrarnos e intentar, ante todo, ganar el partido; después ya veremos qué pasa. Tenemos que hacer un buen partido ante nuestra afición; esperemos que nos den un empujón. Lo intentaremos".

Guardiola atiende a los medios en Mánchester

Pep Guardiola: "Contra el Madrid no me falta nada por conseguir" | EFE

El precedente de 2023, aviso para el Madrid

El City ya goleó 4-0 al Madrid en 2023 en el Etihad para alcanzar la final. Es el único partido en el que los blancos no marcaron allí con Guardiola en el banquillo rival.

Pep Guardiola hace varios cambios en su 11

El Manchester City tratará de remontar el 3-0 de la ida con la principal novedad de Tijjani Reijnders en el once titular en el lugar de Nico O'Reilly.

Hace Pep cuatro cambios respecto a la ida. No juegan Guéhi, O'Reilly, Savinho ni Semenyo; entran Nunes, Ait Nouri, Reijnders y Cherki. Un once para tener mucho más la pelota.

El Real Madrid, una pesadilla reciente para el City

El conjunto blanco ha eliminado al City en cuatro ocasiones, incluidas las dos últimas ediciones. Hoy podría consolidarse como su gran bestia negra en Europa.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL MANCHESTER CITY HOY ANTE EL MADRID

¡Guardiola hace cuatro cambios! Sale el City con Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait Nouri; Rodri, Bernardo, Reijnders, Cherki; Doku y Haaland.

Guardiola busca una remontada inédita en su carrera reciente

Ningún equipo de Guardiola ha remontado una eliminatoria tras perder la ida desde 2014-15. El técnico intentará un planteamiento ofensivo para asfixiar al Madrid, como ya hizo en los cuartos de final de 2024.

Rüdiger anota el gol definitivo en el Etihad
Rüdiger anota el gol definitivo en el Etihad | Getty Images

Kylian Mbappé esperará su oportunidad en el banquillo.

El único cambio respecto al partido de ida en el Bernabéu es la presencia de Fran García en el lateral izquierdo por la lesión de Mendy. ¿Qué opináis de la alineación?

Un City tocado tras el golpe del Bernabéu

El equipo de Guardiola no reaccionó en la Premier y empató ante el West Ham (1-1). Además, pierde terreno en la lucha por el liderato, ahora a nueve puntos del Arsenal.

YA TENEMOS ALINEACIÓN OFICIAL DEL MADRID HOY ANTE EL CITY

¡Este es el 11 de Arbeloa en el Etihad! REAL MADRID: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Vinícius y Brahim.

Recuerdo reciente del triunfo en el Etihad el año pasado

El Madrid ya ganó en el Etihad la pasada temporada (2-3), en su primera victoria histórica allí. Llega ahora a un estadio donde ya ha demostrado que puede competir y ganar...

Un Real Madrid reforzado tras vencer también en Liga

El 4-1 ante el Elche en LaLiga confirmó la mejoría del equipo. Arbeloa rotó menos de lo esperado para mantener ritmo competitivo, en plena pelea por el liderato que sigue en manos del Barça. Y está reciente también el golazo de Arda Güler desde su propio campo en el Bernabéu.

El objetivo: no renunciar a su juego por proteger la ventaja

La gran actuación en la ida dejó el mejor partido de la era Arbeloa. Ahora el dilema es claro: mantener el plan ofensivo que funcionó o proteger el resultado. El equipo busca equilibrio para evitar sustos. Todos sabemos que el Madrid es más peligroso cuando va al matadero que cuando defiende un resultado abultado en la ida.

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Luis F. Castillo

Manchester City - Real Madrid: Partido vuelta de octavos de la Champions League hoy en directo

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Manchester City y Real Madrid en directo. La vuelta de octavos de final de la Champions league enfrenta a ingleses y españoles en el Etihad Stadium.

Los blancos defienden el 3-0 a favor de la ida y buscan cerrar la eliminatoria ante un City obligado a una remontada casi imposible. El equipo de Arbeloa fue muy superior en el Bernabéu, con un hat-trick de Fede Valverde en la primera parte. El Madrid tiene pie y medio en cuartos: nunca le han remontado ese resultado en Europa y ha superado las 35 eliminatorias en las que ganó por tres goles o más.

Sigue el Manchester City - Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos en una noche histórica!

Fede Valverde celebra uno de sus goles ante Donnarumma
Fede Valverde celebra uno de sus goles ante Donnarumma | Reuters

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