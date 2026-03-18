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Venezuela se proclama campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Delcy Rodríguez decreta festivo en todo el país este miércoles tras el histórico triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Miami.

Venezuela, campeona del mundo de b&eacute;isbol ante Estados Unidos

Venezuela, campeona del mundo de béisbol ante Estados UnidosEfe

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La selección venezolana de béisbol hizo historia este martes al imponerse a Estados Unidos (3-2) en el Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Miami, un hito que certifica a Venezuela como la mejor selección de béisbol del planeta. El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante 'home run'.

La victoria frente a Estados Unidos supone un hito deportivo para el deporte venezolano y la presidenta Delcy Rodríguez decretó este miércoles como festivo (Día de Júbilo Nacional), a excepción de los trabajadores de servicios esenciales.

"He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. ¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida!", aaseguro Delcy Rodríguez en su cuenta de X.

"¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA!", señaló la presidenta venezolana.

"Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!", aseguró Delcy Rodriguez en sus rede sociales.

La 'venganza' deportiva de Venezuela tras la caída y captura de Nicolás Maduro

El histórico triunfo de la selección venezolana de béisbol llega solo unas semanas después de que la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de "narcoterrorismo".

La caída de Maduro supuso el ascenso de la hasta entonces vicepresidente Delcy Rodríguez a la presidencia del país, siempre con el beneplácito de Washington.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también felicitó y expresó su orgullo por el equipo venezolano en un mensaje publicado en Telegram, y agregó que "ha hecho realidad el sueño" del país suramericano.

Asimismo, el Ministerio de Comunicación e Información celebró la victoria venezolana y expresó sus felicitaciones.

"Noche gloriosa y llena del más grande orgullo", señaló la cartera de Estado en su cuenta de Telegram.

Miles de venezolanos festejaron este martes por las calles de Venezuela la victoria sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Miami, que ha supuesto el primer título en esta competición para Caracas.

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