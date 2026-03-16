Mbappé, disponible ante el City: "Es difícil pensar que sin el mejor del mundo el equipo puede ser más competitivo"

Álvaro Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de vuelta de octavos de la Champions League ante el Manchester City. ¿Qué Real Madrid espera el técnico tras el 3-0 en el Bernabéu? "El mismo que en la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que nos obliga este escudo. Este campo no es nada fácil, así que no podemos salir con otra mentalidad. Tenemos que ver humildad y ambición".

"Si queremos ganar que es el objetivo tenemos que dar nuestro mejor nivel, como en la ida, o incluso todavía más"

Tiene clara la receta para meterse en los cuartos de la máxima competición continental: "Sabemos de la dificultad del partido de mañana, del rival que tenemos enfrente, de los jugadores, el entrenador y el estadio. Si queremos ganar que es el objetivo tenemos que dar nuestro mejor nivel, como en la ida, o incluso todavía más. Esfuerzo, sacrificio, solidaridad y por supuesto hacerles mucho daño".

Y ha confirmado que Kylian podría disputar el duelo contra el City tras haberse recuperado de su lesión: "Mbappé ya está disponible, así que mañana veréis".

¿Juega mejor el Real Madrid sin Mbappé?

Hay quien dice que el Real Madrid juega mejor sin Mbappé... pero Arbeloa no está de acuerdo: "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien del nivel y de la plantilla del Real Madrid. Estoy feliz de que la gente hable muy bien del equipo sin tener al mejor jugador del mundo".

"Kylian nos da cualidades diferentes a las de otros jugadores como Brahim, pero también es un jugador que se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, se mueve muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando de tenerle en el campo y disfrutar de él y de sus goles, pero también en el juego va a ser muy importante", ha analizado el madrileño.

Quien no estará en el once es Jude Bellingham, quien pidió viajar con el equipo a Mánchester para hacer grupo: "Bellingham ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo y va a hacer una parte del entrenamiento pero no estará para el partido. Estoy muy feliz de verle cada vez más cerca y será uno de los líderes y ya lo es".

'Vacas sagradas' y la cantera

Cuestionado por el gran papel de la cantera y el regreso de las 'vacas sagradas' tras sus lesiones: "No he sentido en estos dos meses que tenga vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinícius, Tchouaméni… que se han ganado sus minutos en el campo. Ellos se ganan ser vacas sagradas. Están dando un rendimiento fuera de toda duda. Lo que están haciendo los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel, saben lo que es el Madrid y tienen muchísimas condiciones, están ayudando y aportando mucho. Cuando se recuperen jugadores voy a tener muchas más opciones y ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los 11 jugadores más adecuados dentro del terreno de juego".

"El tiempo que esté aquí no me preocupa, entreno como si llevase 15 años y me quedasen otros 15"

¿Su futuro en el banquillo depende de partidos como este? "Lo último que me preocupa, ni lo pienso. Lo único que me ocupa es el partido de mañana. Quiero que el madridismo esté ilusionado como creo que está ahora. El tiempo que esté en esta silla no me preocupa, estoy entrenando como si llevase 15 años y me quedasen otros 15. Muy contento".

"No seré yo el osado que dé consejos a Pep"

También ha sido preguntado por la decisión de Guardiola de no entrenar el día antes del partido en el Etihad: "Lo ha explicado bien Guardiola, no es algo nuevo para ellos. Lleva 987 partidos, no seré yo el osado que le dé consejos. Prácticamente pueden jugar con los ojos cerrados, no creo que entrenar hoy cambie el resultado de mañana".

Se ha deshecho en elogios hacia Valverde, autor del hat-trick de la ida en el Bernabéu: "Valverde puede jugar en cualquier posición, juega bien en todos lados. Está a su mejor nivel, está marcado y tiene libertad de movimientos. Cuando vuelvan Bellingham y Mbappé hay que seguir con esta versión de Fede".

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