El vaticinio de Toni Nadal sobre Alcaraz y los 4 Grand Slam 2026: "No veo a nadie capaz..."

¿Puede Alcaraz ganar los 4 Grand Slam este año? El pronóstico del tío y exentrenador de Rafa Nadal.

Toni Nadal, entrenador de tenis

Toni Nadal, entrenador de tenisEFE

Toni Nadal analizó en Radioestadio de Onda Cero el gran momento de forma de Carlos Alcaraz en este arranque de temporada y no dudó en señalar que el actual número 1 del mundo está en disposición de conquistar los cuatro grandes si mantiene la salud.

"¿Quién le puede hacer frente? Zverev es el que más posibilidades tiene, además de Sinner..."

Toni Nadal

El exentrenador de Rafa Nadal coincidió con unas recientes palabras de Novak Djokovic sobre el murciano: "Sí, yo creo que puede lograr los cuatro Grand Slam. Lo creo realmente porque no veo a nadie capaz de hacerle sombra, excepto Sinner... y Jannik no tuvo una participación muy brillante en Australia o en Doha".

Para Toni, los principales rivales del español son claros. "¿Quién le puede hacer frente? Zverev es el que más posibilidades tiene, además de Sinner... pero no es una persona muy constante. Si mantuviera el nivel sí es un jugador que podría poner en aprietos a Carlos. Todo va a depender de Alcaraz, entonces sí creo que está en disposición de ganar prácticamente todo", añadió.

El calendario de Alcaraz

El técnico también se refirió a la gestión del calendario del murciano y a la importancia de saber cuándo parar para mantenerse al máximo nivel: "Evitó jugar en Rotterdam para jugar en Doha e Indian Wells. Dependiendo de cómo le vaya jugará en Miami, o no. Después ya veremos... el sabrá cuando tiene que parar. No creo que tenga interés en jugar para mantener el número 1. Si le preguntas si prefiere ganar tres 'grandes' y acabar el número 1' o ganar tres y finalizar la temporada en segunda posición... seguro que va a elegir la segunda opción", concluyó.

