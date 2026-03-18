Errejón pide a la Audiencia de Madrid que expulse a Mouliaá del caso y lo archive

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el procedimiento en el que se le acusa de agresión sexual ante el "carácter irrevocable" de la "renuncia inicial" de la actriz Elisa Mouliaá, a la que pide, además, se expulse de la causa.

Para la abogada del cofundador de Podemos, Eva Gimbernart, la decisión de Mouliaá del pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir «por imperativo legal» al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento.

Renuncia de Mouliaá

La actriz presentó el 4 de febrero un escrito renunciando a la acusación, pese a que no llegó a formalizarlo, para días después rectificar y decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución de Errejón porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

Para la defensa de Errejón esa primera renuncia es la que debe prevalecer para solicitar el archivo del caso porque es "irrevocable, fue firmada "de puño y letra" e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal y subraya que Mouliaá había sido advertida de las consecuencias por su abogado.

El juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, sin embargo, rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.

Argumento "irracional e inconsistente"

La defensa del expolítico deja claro que la actriz no ha presentado documentación médica que acredite que su estado mental afectó en la decisión de retirar la acusación, tal y como su letrado declaró, ya que la depresión que tiene diagnosticada "no tiene ninguna relación con la crisis de ansiedad" que la llevó a dejar la causa, añade.

"Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade Gimbernart en un escrito, para calificar de "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente seguía en la causa ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón por presunta agresión sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.