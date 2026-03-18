Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Errejón

Errejón pide a la Audiencia de Madrid que expulse a Mouliaá del caso y lo archive

La defensa de Iñigo Errejón ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el procedimiento en el que se le acusa de presunta agresión sexual tras la renuncia de Mouliaá.

I&ntilde;igo Errej&oacute;n sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada

Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogadaEuropa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el procedimiento en el que se le acusa de agresión sexual ante el "carácter irrevocable" de la "renuncia inicial" de la actriz Elisa Mouliaá, a la que pide, además, se expulse de la causa.

Para la abogada del cofundador de Podemos, Eva Gimbernart, la decisión de Mouliaá del pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir «por imperativo legal» al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento.

Renuncia de Mouliaá

La actriz presentó el 4 de febrero un escrito renunciando a la acusación, pese a que no llegó a formalizarlo, para días después rectificar y decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución de Errejón porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

Para la defensa de Errejón esa primera renuncia es la que debe prevalecer para solicitar el archivo del caso porque es "irrevocable, fue firmada "de puño y letra" e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal y subraya que Mouliaá había sido advertida de las consecuencias por su abogado.

El juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, sin embargo, rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.

Argumento "irracional e inconsistente"

La defensa del expolítico deja claro que la actriz no ha presentado documentación médica que acredite que su estado mental afectó en la decisión de retirar la acusación, tal y como su letrado declaró, ya que la depresión que tiene diagnosticada "no tiene ninguna relación con la crisis de ansiedad" que la llevó a dejar la causa, añade.

"Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade Gimbernart en un escrito, para calificar de "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente seguía en la causa ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón por presunta agresión sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El nacimiento de una cría de jaguar en Tenerife refuerza la conservación de la especie en Europa

El nacimiento de una nueva cría de jaguar en Tenerife supone un gran avance

Publicidad

Sociedad

Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada

Errejón pide a la Audiencia de Madrid que expulse a Mouliaá del caso y lo archive

Las imágenes de la polémica actuación policial que acabó con la vida de un joven en Torremolinos

Duras imágenes | La polémica actuación policial que acabó con la vida de un joven en Torremolinos: "Espero que no digan que nos lo hemos cargado"

Comisaría de la Policía Local de Torremolinos-Benalmádena

Una menor escapa de una agresión sexual por el balcón del hotel en el que estaba retenida

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes
Emergencias

En estado crítico un niño de dos años tras caer desde el balcón de su casa en Catarroja, Valencia

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Primeras elecciones libres en la RDA
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 18 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 18 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Huelga de médicos
Huelga

Aumenta la tensión entre los médicos y la ministra de Sanidad por la falta de avances concretos: "Si el médico está quemado, el sistema colapsa"

Las protestas contra el Estatuto Marco provocan cancelaciones en varias comunidades mientras los facultativos reclaman un marco propio.

Supermercado A Coruña

Un supermercado gallego utiliza un traje especial para simular los problemas de las personas mayores al hacer la compra

Caso Francisca Cadenas

El asesino confeso de Francisca Cadenas aseguró que esta le sorprendió consumiendo cocaína y que la mató en un "ataque de ira"

ExDAO

El exDAO de la Policía declara ante el juez por presunta agresión sexual: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"

Publicidad