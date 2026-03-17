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Caso Koldo

Una transferencia "sospechosa" de 25.000 euros coloca al exdirector de Carreteras en el centro del caso Koldo

El juez amplía la investigación a varias empresas tras detectar un pago vinculado a una adjudicación de obra pública en Logroño.

Exdirector de Carreteras, Javier Herrero

Exdirector de Carreteras, Javier HerreroEuropa Press

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La investigación del denominado caso Koldo incorpora nuevos elementos tras detectarse una transferencia que afecta directamente al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Según los informes incorporados a la causa, el exalto cargo habría recibido 25.440 euros de una empresa adjudicataria de una obra pública bajo sospecha.

El movimiento fue identificado como una "operativa sospechosa" por la entidad bancaria, lo que activó la alerta del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y su posterior análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ampliación de la investigación

A raíz de estos indicios, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido ampliar el foco de la investigación a otras empresas que participaron en los contratos investigados.

La medida, adoptada en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, incluye a compañías como Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet. El magistrado ha solicitado información a 29 entidades bancarias con el objetivo de analizar los movimientos financieros de estas sociedades.

Los investigadores sospechan que estas empresas podrían haber sido utilizadas para canalizar pagos hacia los implicados en la trama.

El origen del pago

La transferencia detectada se remonta a una adjudicación realizada en 2019 para la construcción de la Autovía A-68 en Logroño, valorada en 92 millones de euros. Aquaterra participó en ese contrato junto a Acciona, en un proceso que ahora se encuentra bajo investigación.

Según los datos recabados por la UCO, el ingreso se realizó en una cuenta de reciente apertura a nombre de Herrero. Además, los investigadores han incorporado a la causa mensajes intervenidos en los que el exdirector general habría celebrado la concesión con la expresión: "Bingo!!! En Logroño".

Nuevos indicios

Durante el registro del domicilio de Herrero, los agentes localizaron una cuenta de correo electrónico vinculada al dominio de la empresa que realizó el pago. Este correo fue creado en noviembre de 2024, sin que conste una relación contractual formal entre el exalto cargo y la compañía.

Otro elemento relevante es la fecha de la factura asociada al pago, emitida en mayo de 2025, es decir, varios años después de la adjudicación y tras el cese de Herrero como director general en octubre de 2022.

Estos datos refuerzan las sospechas sobre el origen y la finalidad del ingreso.

Paralelamente, Acciona ha presentado un informe en el que detecta posibles irregularidades en dos de las obras investigadas: la variante de Logroño y la integración del ferrocarril en Sant Feliu.

Según este análisis, en ambos casos se habrían seguido procedimientos que dificultaban la detección de prácticas irregulares. "El modus operandi empleado resultó indetectable -e indetectado- precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación".

El informe apunta a la existencia de mecanismos diseñados para eludir los controles internos.

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