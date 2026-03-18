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Feijóo llama "perdedor" a Sánchez y el presidente le acusa de "decir sí a la guerra y no a las ayudas", streaming en directo

Sigue en directo online el pleno en el Congreso de los Diputados en el que Pedro Sánchez contesta a las preguntas de la oposición sobre su postura en la guerra de Irán y las medidas que planea para paliar las consecuencias.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han enfrentado este miércoles su primer cara a cara en el Congreso desde que comenzó la guerraen Irán con las medidas que aprobarán para paliar los efectos en la economía española sobre la mesa.

"Le están fallando los superpoderes"

Feijóo

El líder del PP ha acusado a Sánchez de ser un "perdedor", a quien señala que, por más que "disimule", sus "diez derrotas" electorales no son "una mala racha" sino "un veredicto al superhéroe de la democracia", a quien "le están fallando los superpoderes".

Además, Feijóo le ha reclamado usar el "no a la guerra" como "cortina de humo", algo que no le ha funcionado, ha dicho, a la vez que le ha animado a "copiar" las medidas que hace dos semanas presentó el PP para paliar los efectos de la guerra de Irán, en vez de traer al Congreso "un decreto ónmibus". Entre dichas medidas de los populares, destaca la bajada del IRPF, del IVA de la energía o de los impuestos a los carburantes, ha enumerado. Le reclama que hasta el momento "no ha hecho nada" y no tiene "prisa" por aprobar ayudas.

Por su parte, Sánchez no se ha referido a resultados electorales, pero sí ha reclamado responsabilidad al líder de los populares para que apoye las medidas incluidas en el plan que aprobará el viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y ante la que ha reprochado a Feijóo estar a favor.

"¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días y no a las ayudas?"

Sánchez ha destacado que en esta guerra que debería de interpelar a todos los partidos el Gobierno ha estado donde siempre, en la defensa del derecho internacional, la paz y el no a la guerra, y ahora va a proteger a los ciudadanos. "¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días y no a las ayudas, o van a hacer justo lo contrario?", ha preguntado a Feijóo.

Ante la advertencia lanzada por el presidente del PP de que no lleve al Congreso un real decreto 'ómnibus' con las medidas, Sánchez ha lamentado que se esté "poniendo la venda antes de la herida" y ha interpretado que ya está avanzando que va a votar en contra de esas medidas. "No aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán, pero no puede alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio", ha señalado antes de pedir a Feijóo que rectifique esa posición que considera equivocada porque esa es su responsabilidad.

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