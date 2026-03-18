Champions League 2025 - 2026: Emparejamientos y fechas de los cuartos de final

La Champions League sigue quemando etapas y ya se aproximan los cuartos de final. A la espera de que hoy se completen los octavos de final, ya hay cuatro clubes clasificados para la ronda de 1/4: Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting de Portugal.

El Real Madrid cumplió anoche con nota en el Etihad Stadium y derrotó al Manchester City (1-2) para sellar de forma brillante su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa. Los de Arbeloa han saldado la eliminatoria ante los ingleses con un contundente 1-5 y dejando grandes sensaciones de cara a la próxima eliminatoria, en la que se medirán al ganador del Bayern de Múnich - Atalanta. Todo indica que habrá duelo ante el conjunto bávaro, en la ida goleó a los de Bérgamo (1-6) dejando la eliminatoria de octavos de final muy encarrilada, antes de jugarse la vuelta hoy en el Allianz Arena de Múnich.

Por el mismo lado del cuadro avanzó anoche el PSG tras ganar al Chelsea (0-3) también en el partido de vuelta en Stamford Bridge. El actual campeón de Europa se ha mostrado intratable en su eliminatoria de octavos de final ante los londinenses y ha cerrados u pase a cuartos con un global de 8-2. Los de Luis Enrique se confirman como el rival a batir y ya meten miedo cuando se entra en la fase decisiva de la Champions League.

Los parisinos se medirán en cuartos de final al ganador del Liverpool - Galatasaray. Los ingleses cedieron por la mínima (1-0) en la ida en Turquía y deberán remontar hoy en la vuelta de octavos de final en Anfield, si no quieren despedirse a de Europa esta temporada.

Por ese lado del cuadro los cuartos de final serán los siguientes: Liverpool / Galatasaray vs PSG y Bayern Múnich / Atalanta vs Real Madrid.

En el otro lado del cuadro ya hay un cuarto de final decidido: Arsenal vs Sporting de Portugal. Los de Arteta fueron superiores al Bayer Leverkusen en el Emirates (2-0) y estarán entre los ochos mejores clubes de Europa, al igual que la temporada pasada. El líder de la Premier se medirá en cuartos de final al Sporting de Portugal, después de que el equipo luso le diera la vuelta a la eliminatoria ante el Bodo/Glimt (5-0) en el partido de vuelta jugado en el Estadio José Alvalade.

Los lisboetas llegaban al partido de anoche tras el 3-0 en contra de la ida, pero lograron forzar la prórroga para acabar eliminado a la gran revelación de esta edición de la Champions.

Por este mismo lado del cuadro van los otros dos equipos españoles, junto al Real Madrid, que aún están en liza en la competición. El Barcelonarecibe al Newcastle en el Camp Nou, tras el 1-1 de la ida en St. James Park.

Por su parte, el Atlético de Madrid visita Londres para jugar ante el Tottenham, después de golear (5-2) a los ingleses en la ida en el Metropolitano. Es decir, en la parte superior del lado derecho del cuadro puede darse un cuarto de final entre Barcelona y Atlético de Madrid

Resultados de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League

Sporting de Portugal 5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3)

Chelsea 0-3 PSG (global: 2-8)

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1)

Manchester City 1-2 Real Madrid (global 1-5)

Cruces de cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026

PSG vs Liverpool/Galatasaray

Bayern/Atalanta vs Real Madrid

Barcelona/Newcastle vs Tottenham/Atlético de Madrid

Sporting de Portugal vs Arsenal

Fechas de los cuartos de final de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026 se jugarán los días 7 / 8 (ida) y 14 / 15 de abril (vuelta). El Real Madrid jugará la ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta bien en el Allianz Arena o en el Estadio Gewiss, en Bérgamo.

Barcelona y Atlético de Madrid, si ambos logran pasar, jugarían la eliminatoria de cuartos de final con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano. Los de Simeone, siempre que eliminen al Tottenham, se aseguraría jugar la vuelta de los 1/4 de final en casa, al heredar los derechos de los Spurs, los ingleses finalizaron cuartos la fase liga.

El Arsenal, primer clasificado de la fase liga, también tiene garantizada la vuelta de los cuartos de final ante el Sporting en el Emirates. En el otro lado del cuadro, se repite la historia. Es decir, el PSG jugará sí o sí la vuelta de los cuartos de final fuera de casa. El Liverpool fue tercero en la fase liga y, si pasa hoy ante el Galatasaray, jugaría la vuelta de cuartos en Anfield. Si el equipo turco da la campanada en Liverpool, heredaría los derechos de los ingleses y se aseguraría la vuelta en el Estadio Türk Telekom, Estambul.

El Real Madrid, ya clasificado para los cuartos de final está en las mismas que el PSG, es decir, jugará la ida de los cuartos de final en el Santiago Bernabéu y la vuelta fuera de casa, bien en el Allianz Arena -lo más probable- o bien en el Estadio Gewiss, en Bérgamo.

Los horarios y fechas concretas de cara eliminatoria de cuartos de final serán confirmados por la UEFA cuando termine la ronda de octavos de final.