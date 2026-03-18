Álvaro Arbeloa: "Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos"

El Real Madrid es otro. La eliminatoria ante el Manchester City se presentaba como un juicio sumarísimo a los blancos, pero los de Arbeloa han sacado a recluir, una vez más, ese gen único que ha convertido al conjunto madridista en el gran dominador y rey indiscutible de la Champions League para arrollar a los de Guardiola (3-0 en la ida y 1-2 en la vuelta). Poco han importado las bajas o las dudas que envolvían al Madrid antes de la eliminatoria de octavos de final.

Ahora, ya nadie se atreve a asegurar que el Real Madrid no puede ganar la Champions, una competición en la que ha triunfado en quince ocasiones. Álvaro Arbeloa es quizás uno de los que más fortalecidos sale de este doble duelo ante el City de Guardiola, aunque el salmantino dio todo el merito a sus jugadores, tras la victoria en el Etihad Stadium.

"Son los jugadores los que han dado la vuelta a la situación. Con su rendimiento, esfuerzo y talento. Ganar como hemos ganado aquí no es fácil. Ha sido una eliminatoria complicadísima, contra un equipo con una gran plantilla y un gran entrenador como teníamos enfrente. Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos", indicó Arbeloa.

"No creo que haya sido nada diferente a lo que llevo haciendo en estos dos meses, que es trabajar, intentar sacar el mejor rendimiento de mis jugadores, conseguir que se sientan cómodos en el campo, encontrar a cada uno su mejor sitio, conseguir ser un equipo muy equilibrado, que trabajen todos a una, que se sacrifiquen, y creo que lo han hecho", apuntó el técnico del Real Madrid.

"Espero que esto nos refuerce como grupo. Yo, como entrenador, estoy muy contento"

El entrenador salmantino afirmó que sus jugadores "han entendido perfectamente que para ganar cualquier partido tenemos que ser un gran equipo, muy solidario, en el esfuerzo, en el trabajo".

"Ha salido una gran eliminatoria que nos permite estar en la siguiente ronda. Feliz por el rendimiento, pero sabiendo que esto continúa y que al siguiente tropiezo seguro que vuelven algunas dudas, no por nuestra parte, pero sí desde fuera, que es algo que tampoco podemos controlar. Nos preocupa mucho cómo estamos trabajando dentro y eso es lo importante", señaló Arbeloa.

"Espero que esto nos refuerce como grupo. Yo, como entrenador, estoy muy contento, pero no por mí, sino por los jugadores, porque se merecen el reconocimiento al esfuerzo, en una situación nada fácil con tantas bajas. Están siendo un gran equipo, siendo una familia, que creo que es una de las claves que tiene este Real Madrid cada vez que es campeón", expresó Arbeloa.

"Si algo tenemos que sacar de esta eliminatoria, de estos últimos partidos, es que este es el camino, esté quien esté en el campo, no importa, el camino es este. Somos el Real Madrid, pero hoy en día hay que luchar, pelear y sacrificarse para ganar a cualquiera y más allá de eso, es que es lo que nos pide este escudo, esta camiseta, es vaciarnos en el campo como lo han hecho estos jugadores hoy", añadió Arbeloa.

"Este es el camino, esté quien esté en el campo, no importa, el camino es este"

"Nos hemos enfrentado a los mejores de Europa, el City, el Bayern, quizá el PSG después... Si queremos ganarles hay que jugar como esta noche y como hace seis días. También una pizca de suerte. Siempre tienes que ir a mejor. Creo que quizá hemos tenido algo de suerte en estos dos partidos, pero merecimos ganar ambos. El global 5-1 dice todo. Hay que seguir", explicó Arbeloa.

Respecto a Thibaut Courtois, sustituido en el descanso en Manchester, Arbeloa indicó que el portero belga "tenía unas molestias" y que "no era necesario correr ningún tipo de riesgo". Sobre Kylian Mbappé, el entrenador blanco afirmó que "le he visto rápido, ha tenido muy buenas sensaciones y de aquí al domingo veremos qué hacemos".

Por último, el entrenador salmantino fue preguntado por el Bayern de Múnich, posible rival en los cuartos de final.

"Es uno de los equipos más en forma de Europa por cómo está jugando al fútbol, por el nivel que están dando tanto en Liga como en Champions. Va a ser igual de difícil que esta eliminatoria, sabiendo que tenemos además la vuelta en Múnich. Pero primero centrarnos en el Atlético, después en Mallorca y, cuando llegue el Bayern, con la misma mentalidad que hemos afrontado esta eliminatoria", concluyó Arbeloa.