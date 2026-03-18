Jorge Morales, experto energético: "Si la guerra dura más allá de Semana Santa, tendremos un problema"

El viernes, el Gobierno aprobará el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán, el cual abarca medidas estructurales y otras coyunturales De esta manera, se persigue proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayaba que el sector agroalimentario y el del transporte son los más afectados por la escalada de precios, tanto de los carburantes como de otros productos como los fertilizantes, por lo que el plan de medidas está centrado especialmente en frenar el encarecimiento de la energía para que no desemboque en "efectos de segunda ronda" que eleven los precios de otros productos. Lo que sí descarta es la rebaja del IVA de los alimentos.

El experto energético y director de Próxima Energía, Jorge Morales, aborda la situación con Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana. Morales incide en que "la situación en algunos países empieza a ser acuciante", y que "la falta de petróleo obliga a los países a tomar medidas muy drásticas", aunque todo dependerá de la duración del conflicto.

Ante la acusación que lanza la oposición al Gobierno de llegar tarde a la hora de adoptar medidas para paliar los efectos de la guerra en España, Morales no considera que el Gobierno español llegue tarde, pues "va a ser difícil que controle lo que ya ha subido, principalmente el precio de la gasolina que es lo que vemos". Recalca que "en España, el precio del gas todavía está controlado porque la tarifa del gas se revisa trimestralmente y todavía hay unos meses de margen, y la electricidad está conteniendo muchísimo la subida gracias a las renovables".

Ahora bien, el experto si lanza una advertencia, y es que "si la guerra dura más allá de Semana Santa, tendremos un problema, nadie sabe hasta dónde puede escalar el petróleo porque nadie puede sustituir el petróleo que está dejando de salir por el Estrecho de Ormuz, no hay capacidad mundial para reponer ese petróleo, si eso se agota durante un tiempo largo no hay más remedio que ir a restricciones".

Israel anuncia la muerte de Ali Lariyani

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", con estas palabras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguraba haber matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, durante los bombardeos que llevó a cabo este martes contra "infraestructuras del régimen" iraní.

El comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, también murió en ataques conjuntos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel, según han confirmado medios estatales iraníes. Es una de las figuras clave del aparato de seguridad del régimen, al frente de una milicia integrada en la Guardia Revolucionaria.

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