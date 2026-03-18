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Barcelona - Newcastle: Horario, onces y dónde ver el partido de octavos de la Champions League en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Newcastle.

Lamine Yamal, en acci&oacute;n en St James Park en el duelo de ida

Lamine Yamal, en acción en St James Park en el duelo de idaReuters

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El Barcelona busca cerrar hoy (18:45 horas) en el Camp Nou ante el Newcastle su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Todo parece a favor de los de Hansi Flick, tras el 1-1 de St James Park y el hecho de jugar en el Camp Nou, donde acumulan nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa del Rey desde su regreso al coliseo azulgrana. Es decir, todavía no conocen la derrota ni el empate desde la vuelta al estadio el pasado 22 de noviembre.

El equipo azulgrana llega al partido después de golear al Sevilla (5-2) y habiendo dado descanso a sus piezas clave: Lamine Yamal sólo jugó 20 minutos; Pedri estuvo 45 minutos frente al equipo hispalense, Eric García, que sale de una lesión, también descansó, como Fermín, que jugó 45 minutos. Ferran Torres le dejó su posición a Robert Lewandowski.

Los números de los de Hansi Flick en el Camp Nou invitan al optimismo: 12 triunfos, 39 goles a favor (3,25 por partido) y siete en contra.

Jules Koundé, Balde y Frenkie de Jong siguen siendo baja, pero la buena noticia para el Barça es el regreso de Eric García. La única duda es la posición en la que jugará el de Martorell, ya que puede jugar de central defensa, lateral o mediocentro.

La única duda en el once culé es si Flick apuesta por Fermín o Dani Olmo en la posición de mediapunta. Pedri será el conductor del juego, con Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha en el ataque.

Por su parte, el Newcastle llega reforzado tras una victoria de gran valor en la Premier League ante el Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida, pero que apunta a ser titular hoy en el Camp Nou.

En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. Sí estará presente en la expedición Bruno Guimarães, aunque el técnico ya ha confirmado que no tendrá minutos. El once del Newcastle puede ser el siguiente: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.

Posibles onces del Barcelona - Newcastle

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal; Olmo o Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.

Horario y dónde ver el Barcelona - Newcastle de Champions League

El Barcelona - Newcastle, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará el miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas en el Camp Nou.

El Barcelona - Newcastle se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la UEFA Champions League.

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