Guerra en Irán
VÍDEO del momento en el que un misil impacta sobre un edificio en Beirut y colapsa totalmente
Las imágenes son muy duras del momento en el que el misil ha impactado sobre un edificio en Beirut.
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Se cumplen 19 días desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las imágenes de destrucción se suceden jornada tras jornada. La que van a ver a continuación es impactante. Un misil ha caído sobre un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut. Ha colapsado por completo. El ejército israelí emitió antes un comunicado instando a la evacuación de la zona, que según Israel está controlada por la guerrilla proiraní Hezbolá.
Los trabajos de desescombro del edificio ya han comenzado. Este impacto tiene lugar en una noche especialmente dura. Israel confirmó la muerte del número dos del régimen, Alí Lariyani, e Irán ha comenzado su venganza y lo ha hecho con un ataque masivo sobre Tel Aviv, donde al menos dos personas han muerto.
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