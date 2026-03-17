La confesión de Flick: "Este será mi último club, mi último trabajo"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que el conjunto azulgrana será el último club de su carrera y pidió máxima concentración antes del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle tras el 1-1 de la ida.

"Está clarísimo que me gusta trabajar aquí. Pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente. Tengo una gran familia, tengo un muy buen 'staff' aquí y también recibo el apoyo de todo el mundo de Barcelona. Es fantástico. Pero al final, esto es fútbol", señaló en rueda de prensa.

En ese sentido, insistió en su compromiso con el equipo: "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra".

Evita confirmar su renovación

Sobre una posible renovación, evitó pronunciarse: "Yo creo que este no es el momento adecuado, porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro. Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado".

El técnico también recordó el mensaje que recibió de Joan Laporta cuando llegó al club: "Decía muchas cosas sobre el Barça. Él destacó el papel de Johan Cruyff, porque fue el hombre que creó el nuevo Barça, pero también me hablaba de la filosofía de la que el club se siente tan orgulloso, de su estilo de fútbol. No sólo se trata de ganar, se trata del modo en el que uno gana. Eso también es importante, ganar y jugar con pasión, con la mentalidad adecuada y también disfrutando de este deporte. Se trata del espíritu de equipo también, y es lo que queremos demostrar en el partido de mañana".

"Espero un escenario diferente"

Sobre el partido ante el Newcastle, Flick anticipó un contexto distinto al de la ida: "Espero un escenario diferente. Ellos pueden presionar muy arriba en el uno contra uno, pero defienden muy bien en el último tercio en defensa. Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores; es un equipo físico, con una actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Tenemos que jugar un partido perfecto mañana".

El entrenador explicó que han trabajado los ajustes necesarios: "Hemos analizado nuestro partido en la ida y hemos visto qué cosas hay que mejorar. Son cosas que me guardo yo y que se quedan en el vestuario. Hay que jugar con confianza, con convicción. Esto es importante para el partido de mañana, sobre todo cuando empiecen esos marcajes uno contra uno. Hay que buscar y encontrar los espacios libres. En cuanto a cómo queremos hacerlo, hoy lo hemos analizado y también lo hemos ensayado en el entrenamiento".

Cree que pueden ganar la Champions

Flick no ocultó la ambición del equipo: "Esto es fútbol, y sabemos cuántas cosas pueden ocurrir en el mundo del fútbol. Mañana debemos ser positivos, porque tenemos gran calidad en el equipo, y yo creo que también podemos ganar esta Champions League. Pero para ello hay que seguir mejorando, tener de nuevo a jugadores que no estaban disponibles, que todos estén disponibles y que cada uno de ellos juegue a su mejor nivel. Eso es lo más importante de cara a las siguientes semanas y el siguiente mes".

También se refirió a Lamine Yamal: "un jugador que puede marcar diferencias". "Ayer fue una sesión de entrenamiento fantástica por su parte y también por el resto del equipo. Hoy también. Se puede ver que la Champions League es una de las mejores competiciones del mundo, y todo el mundo quiere jugarla. Eso es una motivación extra para cada jugador".

Sobre Dani Olmo, dejó abierta la posibilidad de verle como falso nueve: "Lo hemos tenido en cuenta, pero la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo. En grandes partidos como este, uno puede jugar al mejor nivel, es una motivación extra para cualquier jugador. Y además necesitamos a Ferran y a Robert -Lewandowski- al mejor nivel para estos meses que quedan hasta final de temporada para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Esto es crucial para nosotros".

La continuidad de Laporta

Respecto a la estabilidad del club, valoró positivamente la continuidad de Laporta: "Cuando creas una buena estructura, puedes crear estabilidad en el club. Este es un momento muy importante. Todo el mundo está contento de que haya venido y de que haya podido hablar con el equipo, y nos ha deseado buena suerte para el partido de mañana".

En cuanto a los penaltis, confesó su costumbre de no verlos en directo: "Me funciona. Después puedo ver la repetición con Marcus -Sorg- en el iPad, siempre miro las peticiones ahí. Soy así y no quiero ver el penalti en directo, no quiero ver cómo lo chutan. La sensación es muy buena cuando los aficionados se ponen contentos".

Por último, habló de su compatriota Nick Woltemade: "Él sabe más que yo de la posición sobre el campo. Es un buen jugador para la selección nacional de Alemania. Le deseo todo lo mejor, quizás no para mañana, pero tras este partido sí se lo deseo".

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