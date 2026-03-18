Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán venga la muerte de Alí Lariyani con un ataque masivo sobre Tel Aviv
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán que ya cumple 19 días.
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Irán clama venganza. El gobierno iraní confirmó la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una figura clave en el país y la respuesta no se ha hecho esperar en forma de ataque masivo sobre Israel.
Las bombas han alcanzado edificios residenciales en Tel Aviv y una estación de metro. Del lado israelí los ataques fueron dirigidos a Beirut. Un día más de ofensiva, y ya van diecinueve.
En la capital israelí al menos dos personas murieron. Irán ha utilizado munición de racimo y otro blanco más de los ataques ha sido la embajada de Estados Unidos en Bagdad. En Dubai se veía como las defensas aéreas interceptaban misiles.
La furia iraní se ha desatado después de que se confirmase la muerte de Alí Lariyani, considerado una de las figuras más influyentes del sistema iraní, Lariyani ha sido descrito por medios árabes como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".
Mientras, Donald Trump sigue dando que hablar con sus discursos calculados. De nuevo, ha vuelto a tomarla contra la OTAN. El mandatario estadounidense ha lamentado en su red social Truth la falta de apoyos: "¡No necesitamos la ayuda de nadie!". Además, insiste: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros".
En su empeño sigue insistiendo en que la guerra acabará "en dos días", aunque la realidad se afana en llevarle la contraria. Su director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, ha dimitido por la guerra en Irán y lo hace asegurando que Irán no era un enemigo peligroso.
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Arabia Saudí ha anunciado en la madrugada de este miércoles que acogerá en su capital, Riad, una reunión entre los ministros de Exteriores de un conjunto de países árabes y musulmanes, de los que no ha concretado ningún nombre, en torno a la situación de seguridad de Oriente Próximo.
Asimismo, la diplomacia de Riad ha indicado que el encuentro tiene "el objetivo de seguir consultando y coordinando acciones para apoyar la seguridad y la estabilidad de la región".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán anuncia la detención de más 70 personas por su presunta relación con "grupos terroristas"
Las autoridades iraníes han anunciado la detención de más de 70 personas por su relación con "grupos terroristas", vinculados con la oposición y afines a la monarquía en la provincia de Elburz, en el norte del país.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Al menos seis muertos tras el ataque de Israel contra varios edificios en Beirut
Al menos seis personas han muerto y otras 24 han resultado heridas en dos bombardeos israelíes contra varios edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel dice haber completado ataques contra centros de mando de Irán
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | ¿Una operación terrestre?
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Dimite el director del Centro Antiterrorista de EE.UU.
El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, ha dimitido por la guerra en Irán y lo hace asegurando que Irán no era un enemigo peligroso.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump vuelve a cargar contra la OTAN
Donald Trump sigue dando que hablar con sus discursos calculados. De nuevo, ha vuelto a tomarla contra la OTAN. El mandatario estadounidense ha lamentado en su red social Truth la falta de apoyos: "¡No necesitamos la ayuda de nadie!". Además, insiste: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros".
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un grupo de iraníes en Barcelona celebra la muerte de Lariyani
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La muerte de Lariyani se suma a la de Jameneí y otros líderes iraníes a raíz de la guerra. Figura clave del régimen era considerado una de las personas más influyentes del sistema iraní. Lariyani figura además entre los responsables iraníes sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 por su papel en la represión de las protestas multitudinarias en el país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Anuncian la muerte de Lariyani como "mártir"
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Irán clamaba venganza por la muerte de su número dos y en la misma noche ha lanzado un ataque masivo sobre Tel Aviv, la capital de Israel. Con munición de racimo ha alcanzado edificios residenciales y ha dejado al menos dos muertos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | lsrael anunció la muerte de Ali Lariyani
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue el primero en dar la noticia: "Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno". Después confirmaba la noticia el gobierno iraní y ya avisaba de que contestaría al ataque.
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