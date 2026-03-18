Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán venga la muerte de Alí Lariyani con un ataque masivo sobre Tel Aviv

Irán clama venganza. El gobierno iraní confirmó la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una figura clave en el país y la respuesta no se ha hecho esperar en forma de ataque masivo sobre Israel.

Las bombas han alcanzado edificios residenciales en Tel Aviv y una estación de metro. Del lado israelí los ataques fueron dirigidos a Beirut. Un día más de ofensiva, y ya van diecinueve.

En la capital israelí al menos dos personas murieron. Irán ha utilizado munición de racimo y otro blanco más de los ataques ha sido la embajada de Estados Unidos en Bagdad. En Dubai se veía como las defensas aéreas interceptaban misiles.

La furia iraní se ha desatado después de que se confirmase la muerte de Alí Lariyani, considerado una de las figuras más influyentes del sistema iraní, Lariyani ha sido descrito por medios árabes como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

Mientras, Donald Trump sigue dando que hablar con sus discursos calculados. De nuevo, ha vuelto a tomarla contra la OTAN. El mandatario estadounidense ha lamentado en su red social Truth la falta de apoyos: "¡No necesitamos la ayuda de nadie!". Además, insiste: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros".

En su empeño sigue insistiendo en que la guerra acabará "en dos días", aunque la realidad se afana en llevarle la contraria. Su director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, ha dimitido por la guerra en Irán y lo hace asegurando que Irán no era un enemigo peligroso.

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