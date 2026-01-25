Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Novak Djokovic, más 'cerca' del título en Australia: el golpe de suerte que amenaza a Sinner y Alcaraz

El balcánico se planta en cuartos de final tras la retirada de su rival Jakub Mensik, quien enlazaba siete victorias consecutivas.

Novak Djokovic en el Open de Australia 2026

Novak Djokovic en el Open de Australia 2026EFE

Podría ser el golpe de suerte que necesita Novak Djokovic para ganar su 25º major... o al menos plantarle más cara que nunca a Jannik Sinner en unas hipotéticas semifinales. Este domingo, a apenas un día de su partido de octavos de final, el rival del serbio, Jakub Mensik, se ha retirado por un problema abdominal que ha permitido que Novak acceda a cuartos de final sin jugar.

Una noticia más que positiva para el serbio, que se planta en una nueva ronda de cuartos tras haber vencido por el camino a Pedro Martínez (71º), Maestrelli (141º) y van de Zandschulp (75º).

Mensik se retira: venía de siete victorias consecutivas

Y era ahora, con Mensik como rival, cuando iba a afrontar su primera gran prueba de fuego en la presente edición del Open de Australia. El checo venía de ganar el torneo previo en Auckland y pese a sus molestias estaba yendo de menos a más en Melbourne, donde venció en cinco sets a Carreño en su debut, y más adelante ganó sin ceder parciales ante el español Rafa Jódar y el estadounidense Quinn.

"Es difícil escribir esto. Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, y tras hacer todo lo posible por seguir adelante, lamentablemente tengo que retirarme del Australian Open debido a una lesión abdominal que ha empeorado en los últimos partidos. Aunque estoy decepcionado, llegar a la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que recordaré por mucho tiempo. Sentí muchísima energía de la afición y el ambiente en Melbourne fue realmente especial", lamentó el checo en una publicación en sus redes sociales.

A descansar tres días y a esperar rival del Musetti-Fritz

De esta manera, Nole ya está en cuartos sin disputar su partido de octavos, que sin duda alguna le habría conllevado posiblemente un desgaste físico de tres horas o más ante un jugador que llegaba lanzado. Ahora, ahorrándose ese duelo ya solo tiene que esperar al desenlace del Musetti-Fritz para conocer a su próximo rival, y el partido seguramente se jugará el miércoles 28 de enero, por lo que Djokovic tendrá un preciado tiempo de descanso hasta entonces.

Precisamente antes del torneo, el ganador de 10 títulos en Melbourne reconoció que en los últimos tiempos le ha faltado "electricidad y gasolina" en sus piernas para poder llegar fresco a las últimas rondas de Grand Slam, donde últimamente siempre ha perdido ante Sinner o Alcaraz. Con el abandono de su rival de octavos llegará a la ronda de cuartos con solo siete horas en sus piernas.

No hay más que recordar unas recientes declaraciones de Boris Becker, su exentrenador: "Su problema en los grand slam anteriores siempre fue que ya estaba físicamente agotado antes de las semifinales. Eso no parece ser el caso en este momento

Llegaría mucho más fresco a un hipotético cruce con Sinner

Por otra parte y conociendo a Nole, ya estará pensando en un hipotético cruce con Sinner en semifinales, pero el italiano primero tendrá que vencer a su compatriota Darderi y después al ganador del Shelton-Ruud para poder cruzarse de nuevo con el de Belgrado, al que ha ganado en los últimos cinco enfrentamientos.

