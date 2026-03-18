Pep Guardiola: "Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp y el Liverpool"

Pep Guardiola volvió a sufrir una eliminación ante el Real Madrid en la Champions League, al igual que ocurrió el año pasado, en 2024, en 2022... El Manchester City decepcionó en su doble duelo ante los blancos, una eliminatoria que se ha convertido en el gran clásico en Europa en los últimos años. Preguntado en rueda de prensa por si el conjunto blanco es su mayor reto y desafío desde que entrena al City, el de Sampedor sorprendió asegurando que no, que su mayor desafío desde su llegada al Etihad Stadium ha sido enfrentarse al Liverpool de Jürgen Klopp.

"No. Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp y el Liverpool. Estabais en España (los periodistas) y no os habéis dado cuenta lo que era esa competencia. No tenéis ni idea de lo que era enfrentarse al Liverpool en esos partidos, una gran experiencia de aprendizaje", aclaró Guardiola.

"Enfrentarnos tantas veces al Madrid ha sido un aprendizaje muy bueno, porque hace doce o trece años no estábamos aquí. A veces han ganado ellos, a veces hemos ganado nosotros", apuntó Pep.

El entrenador catalán elogió a Álvaro Arbeloa, quien le ha causado "una gran impresión", y lamentó no haber podido jugar "once contra once" por la expulsión de Bernardo Silva que lo hizo ya "casi imposible" el remontar.

"Buena (su opinión sobre Arbeloa), me ha gustado. Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo tres o cuatoro jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión, tendrá una larga carrera", apuntó Guardiola.

"No pudimos jugar un partido como es debido once contra once para ver qué pasaba"

Respecto a la expulsión de Bernardo Silva, el técnico del Manchester City opinó que la tarjeta roja y el penalti fue "demasiado castigo" y que la reacción del portugués de sacar el balón con el brazo fue instintiva.

"Es muy difícil si vas 4-0 abajo y estás jugando 10 contra 11, pero lo intentamos todo. Nos sirve para aprender, ojalá hubiera sido once contra once, pero quién sabe, quizás hubiéramos perdido 6-0", indicó Guardiola.

"Los primeros quince o veinte minutos fueron buenos, pero luego con diez contra once... Courtois fue el mejor del partido, así que eso te dice lo buenos que fuimos nosotros", analizó el entrenador catalán.

Por último, Guardiola quiso terminar con un mensaje de optimismo pese a la eliminación de la Champions y con la lucha por la Premier muy complicada.

"Pero el futuro será brillante, la próxima temporada volveremos, seremos campeones, aprenderemos. No pudimos jugar un partido como es debido once contra once para ver qué pasaba. La sensación fue bastante parecida a la del 4-3 (de 2022), el 4-0, el 1-1 incluso hace dos temporadas. La temporada pasada no, fueron mejores y hoy, por supuesto, con el 5-1, felicitamos al Real Madrid, les deseamos lo mejor", concluyó Guardiola.