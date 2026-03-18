El Govern retira los Presupuestos en Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes de verano

PSC y ERC llegan a un acuerdo en Cataluña para retirar el proyecto de Presupuestos y tener más tiempo para negociarlos, con el compromiso de ERC de "negociar para aprobarlos" antes de verano.

Ambas formaciones han anunciado el acuerdo a través de un comunicado conjunto, antes de que Salvador Illa ofreciera una declaración institucional. "Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura", han señalado.

Por tanto, el proyecto de Presupuestos de Cataluña, que se iba a debatir el próximo viernes en el Parlament, será aprobado antes de que concluya el actual periodo de sesiones parlamentarias, tal y como se han comprometido PSC y ERC.

En dicho comunicado, valoran de manera "positiva" el camino recorrido en el desarrollo de los acuerdos firmados hace más de un año y medio para la investidura de Salvador Illa. A pesar de ello, los de Oriol Junqueras recuerdan desde hace meses que para sentarse a negociar los Presupuestos, Cataluña debe recaudar el 100% del IRPF, una medida que no se ha podido desencallar, por lo que ERC hace unos días presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, que solo contaban con el apoyo de los seis diputados de los Comuns.

Es con esa falta de acuerdo en el IRPF y la imposibilidad de que las cuentas salgan adelante, ERC y el PSC se dan "más tiempo" para encontrar "caminos dentro del marco de los acuerdos firmados que tienen que permitir preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso".

Ambos coinciden en que hay que dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto. Unos presupuestos, que, señala, además de incluir los "acuerdos políticos, económicos y sociales previos, tendrán que internalizar los impactos económicos de la situación internacional", el conflicto en Oriente Medio, incorporando "políticas que ayuden a construir un escudo social para proteger los sectores más afectados".

Un único suplemento de crédito

PSC y ERC detallan en el comunicado que el Govern reeditará los Presupuestos a la vez que aprobará un único suplemento de crédito con el objetivo de "disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos".

Illa señala que "es hora de traducir la responsabilidad en hechos y soluciones"

Este mismo miércoles, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que "es hora de que la responsabilidad vaya más allá de la retórica, es hora de traducir la responsabilidad en hechos y soluciones" en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Remarca que la responsabilidad es ahora "compartida", tras abogar por "acuerdos amplios y duraderos" que lleven a "blindar la economía y las políticas sociales del país".

Illa ha anunciado que convocará un Consell Executiu extraordinario este jueves para aprobar un decreto de suplemento de crédito que añada recursos a las cuentas en vigor, que son las de 2023. También ha asegurado que el nuevo proyecto presupuestario, que se negociará con ERC, mantendrá las medidas ya acordadas con Comuns y los principales sindicatos y patronales.

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