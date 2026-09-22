Mischa Zverev defiende los dos grand slam ganados por su hermano: "¿Por qué no estaban Alcaraz y Sinner?"

Muchos son los que consideran y sostienen que tras los dos grand slam (Roland Garros y US Open) ganados por Alexander Zverev en 2026 están, en buena parte, las lesiones que han padecido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner esta temporada.

Lo cierto es que el murciano se ha perdido dos majors (Roland Garros y Wimbledon) y llegó sin haber disputado ningún partido previo al US Open. Por su parte, Jannik Sinner no jugó en Nueva York por una lesión en su rodilla y en Roland Garros cayó ante Cerúndolo en la segunda ronda tras sufrir un colapso físico brutal. Un contexto que algunos analistas no han dejado de señalar a la hora de analizar los dos majors ganados por el alemán en esta temporada.

El propio Alexander Zverev fue cuestionado el pasado domingo 13 de septiembre, tras batir a Ben Shelton en la final del US Open, sobre si se consideraba el mejor tenista del mundo. "Hay que poner todo en contexto. Ahora mismo, con Jannik lesionado y Carlos volviendo de una lesión de cuatro meses, probablemente sí... pero con los dos sanos y jugando a su máximo nivel, quizás no", indicaba Sascha.

"De alguna manera, no eres lo suficientemente fuerte"

Una conversación que se ha repetido en algunas tertulias y conversaciones tras el US Open y que Mischa Zverev, hermano de Alexander Zverev, ha querido zanjar dando su opinión.

"¿Por qué no estaban (Alcaraz y Sinner)? Porque estaban lesionados. ¿Por qué nos hacemos daño? Porque, de alguna manera, no eres lo suficientemente fuerte, o porque has hecho demasiado. Porque no descansaste cuando lo necesitabas. Hay una razón. No es solo que no les apeteciera", indica el hermano de Alexander Zverev en una entrevista con Sport1.

El hermano y uno de los entrenadores de Sascha también quiso poner un ejemplo de cómo Alexander Zverev fue capaz de recuperar su mejor versión después de la grave lesión que sufrió en 2022.

"Algunas personas decían que nunca volvería al nivel que tenía antes. Y en cambio, volvió y jugó de esa forma. La posibilidad existe, estamos trabajando para ello, y veremos qué nos depara", indica Mischa Zverev.

Por último, el hermano de Alexander Zverev tira de ironía ante las críticas que recibió su hermano por la cantidad de veces que botaba la pelota antes de cada saque en el US Open.

"Es como cuando ganas un torneo de Grand Slam y alguien se queja del color de tus calcetines. Siempre hay algo sobre lo que escribir o decir. Eso es completamente normal si miras los últimos 25 años. Así que, como he dicho, siempre habrá alguien que diga algo", concluye Mischa Zverev.