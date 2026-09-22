Laver Cup 2026: fechas, tenistas, equipos y partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

Todo está listo en el O2 Arena de Londres para acoger la novena edición de la Laver Cup, la competición anula que enfrenta a un equipo formado por tenista europeos con otro integrado por jugadores del resto del mundo. El reciento londinense fue el escenario de la Laver Cup 2022, una edición especial al ser la de la despedida de Roger Federer del tenis.

Ahora, la Laver Cup regresa a la capital inglesa en una edición en la que el equipo europeo busca la revancha de lo ocurrido hace un año en San Francisco, donde el equipo del resto del mundo se impuso a los europeos (9-15). Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam, repite en el equipo de Yannick Noah, junto a Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud.

Por su parte, el equipo del resto del mundo se presenta con Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo. Andre Aggasi repite como capitán del equipo del resto del mundo y tratará de llevar a los suyos al triunfo, como ya ocurrió en 2025.

La Laver Cup 2026 se jugará entre el 25 y el 27 de septiembre en el O2 Arena de Londres. La primera jornada comenzará el viernes 25 de septiembre, con tres partidos individuales y uno de dobles.

El sábado 26 de septiembre se repetirá con otros tres duelos individuales y un partido de dobles. La Laver Cup se cerrará el domingo 27 de septiembre con al disputa de un partido de dobles y tres duelos individuales.

Fechas y horarios de la Laver Cup 2026

Viernes 25 de septiembre

- Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)

Match 1 (individual)

Match 2 (individual)

Match 3 (individual)

- Sesión nocturna (a partir de las 20:00 horas)

Match 4 (dobles)

Sábado 26 de septiembre

- Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)

Match 5 (individual)

Match 6 (individual)

- Sesión nocturna (a partir de las 20:00 horas)

Match 7 (individual)

Match 8 (dobles)

Domingo 27 de septiembre

- Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)

Match 9 (dobles)

Match 10 (individual)

Match 11 (individual)

Match 12 (individual)

*Cada victoria en un partido del día 1 vale un punto, en el día 2 dos puntos y en el día 3 tres puntos.

*La victoria es para el equipo que logra sumar primero 13 puntos.

*En caso de que solo se requiera un partido el domingo, se jugará un partido de exhibición después de la ceremonia de entrega de trofeos.

*En caso de que los dos equipos lleguen igualados (12-12) después de los 12 partidos programados, el título se definirá mediante un dobles decisivo.

Tenistas del equipo europeo

Carlos, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jódar, Jakub Mensik, Casper Ruud y Arthur Fery (suplente).

Tenistas del equipo del resto del mundo

Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerúndolo y Ignacio Buse (suplente).

El equipo europeo se ha impuesto en cinco de las ocho ediciones disputadas de la Laver Cup (2017, 2018, 2019, 2021 y 2024); mientras que el equipo del resto del mundo ha ganado tres ediciones de la Laver Cup (2022, 2023 y 2025). En el año 2020 no se disputó la Laver Cup por la pandemia del coronavirus.

Todos los partidos se juegan a tres sets, pero con al salvedad que si hay empate a un set, el tercer set es un super tie-break de 10 puntos.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar son los dos tenistas españoles presentes en la Laver Cup 2026. Los enfrentamientos de los partidos del viernes se anunciarán el jueves por la tarde; los duelos del sábado se conocerán el viernes por la noche; y los duelos del domingo se harán oficiales el sábado por la noche.