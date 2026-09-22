Al menos 11 heridos en un tiroteo cerca de un colegio en la localidad turca de Turgutlu

Alrededor de las 8:00 horas de la mañana de este martes se han activado las alertas en la localidad turca de Turgutlu, situado en la provincia de Manisa. Al menos 11 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en medio de un tiroteo. Hay medios turcos que apuntan a que una de las víctimas podría haber fallecido.

Al lugar de los hechos se han desplazado "numerosos equipos" de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios. La zona está próxima a un colegio y el sospechoso ha sido ya detenido "y puesto bajo custodia". Los heridos han sido trasladados a un centro médico de Turgutlu. "Se han iniciado investigaciones sobre el incidente", dijo la oficina del gobernador de Manisa.

El alcalde de Turgutlu, Cetin Akin, ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos y ha reseñado que "las fuerzas del orden y los equipos médicos continúan trabajando". "No toleramos No toleramos ningún acto de violencia que amenace la seguridad de nuestros niños", ha destacado Akin. "Seguimos de cerca este incidente y nos solidarizamos con nuestros estudiantes y sus familias".