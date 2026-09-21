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Juez Peinado

El juez Peinado envía a Begoña Gómez y a su asesora a juicio con jurado popular

El magistrado no ha fijado ninguna medida cautelar contra ellas, pero ordena averiguar la "capacidad económica" de Gómez.

Imagen de archivo de Begoña Gómez

Imagen de archivo de Begoña Gómez Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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En su primer día tras las vacaciones y su última semana en activo, el juez Peinado abre juicio contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. El magistrado manda a juicio a la mujer del presidente y a su asesora. A Gómez la acusa de tráfico de influencias y malversación y a Álvarez de malversación.

Peinado no fija ninguna medida cautelar contra ellas, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le podían imponer. También acuerda para ambas "la obligación" de permanecer "en todo momento" a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberá de comunicar cualquier cambio de "domicilio o paradero".

Este es el último paso de una investigación que comenzó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Según el auto el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid se creó una "cátedra extraordinaria a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, Peinado defiende que Gómez "solicitó, ayudó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto". Recuerda también que "la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de toda regulación en nuestro ordenamiento", por lo que no genera derecho a disponer de personal pagado con fondos públicos.

El juez subraya que la negativa del Ministerio Fiscal a acusar, que reiteró su petición de sobreseimiento en la audiencia preliminar, "no impide la apertura del juicio oral". Las acusaciones populares que coordina Hazte Oír piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para Cristina Álvarez. La Fiscalía y las defensas piden la absolución.

El caso acabará en un jurado de nueve ciudadanos anónimos elegidos por sorteo y sin causas de incompatibilidad, y un magistrado que presida el juicio. El jurado deberá alcanzar un veredicto y decidir sobre la culpabilidad de las acusadas, pero es al magistrado que dirige el juicio a quien le corresponde dictar sentencia.

Vuelve a citar el reinado de Fernando VII

Como ha hecho en otros autos, para argumentar el delito de tráfico de influencias, el juez alude al reinado de Fernando VII. Dice Peinado que no puede "hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado" y sostiene que "quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII".

El juez rechaza en su auto repetir la audiencia preliminar celebrada hace un par de semanas, como solicitó el abogado de Cristina Álvarez, al no haber podido asistir su clienta. Una ausencia "creada y provocada voluntariamente por la propia acusada" al no haber estado a disposición del tribunal, dice el juez, que no ve en cualquier caso menoscabo a su defensa ni argumento alguno de nulidad.

Una instrucción "arbitraria e injusta" para el Gobierno

Tras conocer el auto del juez Peinado, el Gobierno ha expresado su condena. Considera que es una instrucción "arbitraria e injusta" que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo ha sido muy crítico con la actuación de Peinado en este caso, y tras la decisión de este lunes, fuentes de Moncloa han "condenado" esta decisión y señalan que se trata de una instrucción "arbitraria e injusta" que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Sánchez. Insisten en esa misma línea en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción. Una instrucción en la que aseguran que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente, como creen que quedará demostrado también en el juicio.

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