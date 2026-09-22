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Javier Tebas y las quejas del Real Madrid tras el derbi: "Un error arbitral no demuestra una conspiración"

"Cuando no es Negreira, es el árbitro": El presidente de LaLiga contesta a las protestas del club blanco por el arbitraje tras el derbi en el Metropolitano ante el Atlético.

Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El arbitraje de Ortiz Arias en el derbi que se llevó el Atlético de Madrid ante el Real Madrid por 2-1 sigue coleando dos días después. Las quejas del conjunto blanco, principalmente en boca de Mourinho, han hecho que numerosas personalidades del fútbol reaccionen a lo sucedido. Y la última ha sido el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia"

Javier Tebas

El mandatario ha contestado este martes a las críticas del Real Madrid tras el arbitraje del derbi y aseguró que "la coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común". "Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡Que se quiten la venda! Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", afirmó.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de LaLiga señaló que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia" y que "ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada".

"Cuando es Negreira, es el árbitro"

"Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta", abundó.

Tebas apuntó también que "el Real Madrid es importantísimo para LaLiga, pero afirmar que 'LaLiga no vale nada' sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia".

"La competición no es propiedad de nadie. ¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición", apostilló el mandatario.

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