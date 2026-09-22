Mbappé: "Estaría decepcionado si no gano el Balón de Oro, no ha habido nadie mejor que yo"

Kylian Mbappé vuelve a defender abiertamente su candidatura al Balón de Oro. El delantero del Real Madrid asegura que conquistar el galardón no se ha convertido en una obsesión, pero afronta la votación convencido de que su rendimiento durante la última temporada le permite aspirar seriamente a levantarlo por primera vez.

"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", manifestó Mbappé en una entrevista publicada por RFI.

El Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre y el francés no esconde sus expectativas. Después de terminar la temporada como máximo goleador de las grandes competiciones y convertirse durante el Mundial en el máximo anotador histórico del torneo, considera que puede haber llegado su momento.

"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", señaló. Mbappé admite incluso que si finalmente no escucha su nombre como ganador "estaría decepcionado".

"Nunca he querido gustarle a todo el mundo"

El madridista considera que la carrera por el premio está más abierta que en otras temporadas y disfruta formando parte del debate: "Es agradable de ver, agradable de participar y creo que también entretiene a la gente", señaló.

Durante los últimos meses, Mbappé ha utilizado un discurso especialmente contundente para defender sus posibilidades, con afirmaciones como 'siempre he sido el elegido' o 'no ha habido nadie mejor que yo la temporada pasada'.

El francés no piensa cambiar su personalidad por las críticas que puedan provocar sus palabras: "En Francia hay muchas cosas que chocan y no tengo ningún problema con eso", respondió el jugador del Real Madrid.

"Nunca he querido gustarle a todo el mundo, porque no es posible. No sé ser otra persona. Intento ser yo, con mis cualidades y mis defectos, con mis conquistas y mis fracasos", mantuvo.

Su Mundial, uno de sus grandes argumentos

Una parte fundamental de la candidatura de Mbappé está en lo sucedido durante el último Mundial. Francia cayó en semifinales ante España, pero el delantero terminó el torneo convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, superando a Lionel Messi.

Mbappé reconoce la decepción por no haber levantado el trofeo, pero rechaza que eso convierta el torneo francés en un fracaso: "No diría que fue decepcionante. Cuando no ganas, siempre estás decepcionado", declaró.

"Creo que dimos una buena imagen de nuestro país. Fuimos un equipo agradable de ver y los franceses disfrutaron mucho viéndonos", abundó el galo.

"Te das cuenta de hasta qué punto el Mundial es importante"

El propio Mbappé reconoce que necesitó alejarse de la competición para comprender realmente la dimensión del récord conseguido: "Cuando estás metido en la competición quieres ir hacia el siguiente objetivo, el siguiente partido, marcar el siguiente gol", explicó.

"Pero cuando estuve de vacaciones, todo el mundo me hablaba de eso, de ser el máximo goleador de la historia del Mundial. Te das cuenta de hasta qué punto el Mundial es importante".

Ese registro es uno de los principales argumentos que utiliza para defender su candidatura frente a futbolistas que sí conquistaron más títulos colectivos.

Reivindica el carácter individual del galardón

El francés tiene clara su interpretación del premio: aunque los títulos colectivos tienen importancia, el Balón de Oro reconoce a un futbolista concreto: "En el Balón de Oro no van a anunciar un equipo en el sobre, sino a un jugador. Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás", subrayó.

Por eso considera fundamental valorar la capacidad de un futbolista para marcar diferencias independientemente de los resultados de su equipo: "La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este", concluyó.

El francés reivindica sus raíces africanas

La entrevista también abordó la relación del delantero con África. Mbappé mantiene raíces familiares en el continente por parte de su madre, de origen argelino, y de su padre, de origen camerunés.

"Nunca he cortado el vínculo con mis raíces y mis orígenes", afirmó.

El capitán francés habló además de los futbolistas con doble nacionalidad y defendió que la elección de una selección debe responder a una cuestión íntima y personal.

"Es algo muy personal, muy íntimo. Es una decisión que tiene que venir de dentro, de tu historia de vida", explicó.

Su mensaje a los votantes africanos

África representa alrededor del 20% de los votos del Balón de Oro y Mbappé aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo recibido desde el continente durante su carrera: "Quiero agradecerles el apoyo que me han dado durante todos estos años", dijo. "Siempre me he sentido muy querido cada vez que he puesto un pie en África".

El francés cerró su mensaje expresando el deseo de compartir con ellos un eventual triunfo el próximo 26 de octubre: "Espero poder llevarme el Balón de Oro para, de una manera u otra, dedicárselo".

Mbappé no considera el Balón de Oro una obsesión, pero tampoco esconde que quiere ganarlo y que una derrota le decepcionaría. Su argumento es claro: el premio es individual y cree que sus goles, su temporada y su histórico Mundial le colocan en disposición de conquistarlo por primera vez.