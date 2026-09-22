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El CTA admite que la entrada de Kang-in Lee a Valverde era roja

El Comité Técnico de Árbitros aclara que el colegiado Ortiz Arias se equivocó al no mostrar roja al futbolista del Atlético y considera que el VAR "debió intervenir".

La entrada de Kang-in Lee a Fede Valverde

La entrada de Kang-in Lee a Fede Valverde EP

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Menos de 48 después del derbi del Metropolitano, la RFEF ha emitido una de las entregas más esperadas de Tiempo de Revisión. Y, como era de esperar, el Comité Técnico de Árbitros ha analizado las dos jugadas más polémicas del Atlético - Real Madrid: la entrada de Kang-in Lee a Valverde y la de Cuti Romero a Jude Bellingham.

El CTA aclara que la dura entrada de Kang-in Lee a Valverde era roja y que el colegiado Ortiz Arias cometió un "error claro y manifiesto" al no expulsar al futbolista rojiblanco.

"¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", concluye el CTA.

El análisis de la jugada de Cuti con Bellingham: "Tiro libre directo y tarjeta amarilla"

El organismo presidido por Francisco Soto también analiza la acción de Cuti Romero con Jude Bellingham, aunque en este caso asegurado que es de "alta carga interpretativa" y que el árbitro madrileño consideró "el pisotón como temerario".

"Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario. Tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad", indica el CTA.

El Comité Técnico de Árbitros también analiza el penalti de Dean Huijsen a Giuliano Simeone y considera que Ortiz Arias se equivocó al mostrar tarjeta amarilla al central del Real Madrid, una decisión que el VAR sí corrigió

"Giuliano Simeone se interna en el área. Posición ganada, dirección a portería y balón controlado. Huijsen le agarra del brazo sin opción de disputa de balón. Causa-efecto clara. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR acertó al intervenir", concluye el CTA.

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