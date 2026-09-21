La Federación ceutí señala al Gobierno tras quedarse sin el partido de la selección española sub-20 vs. México

La Real Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE) ha mostrado este lunes su "profunda tristeza, decepción y rechazo" después de confirmarse que el amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, previsto para el próximo 30 de septiembre, no se disputará finalmente en Ceuta.

La decisión llega después de que la Policía Nacional desaconsejara la celebración del encuentro y el Ministerio del Interior considerase que no podían garantizarse las condiciones necesarias para desarrollar el dispositivo policial.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ya confirmó este domingo en Málaga que el partido no podría disputarse en Ceuta debido a la situación que atraviesa actualmente la ciudad.

La decisión ha sentado especialmente mal en la Federación ceutí, que considera que el encuentro suponía una oportunidad para recuperar cierta normalidad después de varias semanas complicadas.

"Un nuevo golpe" para Ceuta

La FFCE lamenta además que la decisión impida culminar todos los preparativos realizados durante los últimos días.

Según el organismo, la decisión del Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, "impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días por la FFCE, la RFEF, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la AD Ceuta FC para hacer posible este encuentro".

"La noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional y de ver alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos", ha señalado.

Para la Federación ceutí, recibir a la selección española sub-20 tenía una importancia que trascendía el terreno deportivo. La llegada de España "suponía mucho más que un partido de fútbol ya que representaba una oportunidad para devolver ilusión a miles de ceutíes y ofrecer una imagen de normalidad que la ciudad necesita recuperar cuanto antes".

La Federación cuestiona la posición de Interior

Uno de los puntos más contundentes del comunicado está dirigido directamente al Ministerio del Interior. La FFCE considera contradictoria la decisión de suspender el encuentro después de las declaraciones realizadas recientemente por Grande-Marlaska sobre la situación de seguridad en la ciudad.

La Federación considera que "resulta especialmente difícil de entender la posición del Ministerio del Interior, ya que hace apenas unos días Fernando Grande-Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro".

La institución que preside Antonio García Gaona entiende que ambas posiciones son difíciles de compatibilizar: "Ambas posiciones resultan difícilmente conciliables, ya que si Ceuta se encuentra en una situación de normalidad y seguridad, cuesta explicar esta decisión y si son necesarios más recursos y efectivos, la respuesta del Gobierno de España debe ser aportarlos y garantizar el desarrollo normal de la actividad de la ciudad, no limitar sus oportunidades".

La FFCE recuerda que el Ceuta juega en Segunda División

La Federación utiliza también la actividad habitual de la AD Ceuta FC como argumento para cuestionar que no pueda celebrarse el amistoso internacional.

"Además, Ceuta ya ha demostrado su capacidad para albergar encuentros deportivos de primer nivel, además de que la AD Ceuta FC compite en LaLiga Hypermotion y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del fútbol profesional", ha recordado.

La FFCE considera difícil explicar que el mismo estadio pueda recibir regularmente encuentros de Segunda División y, sin embargo, no pueda albergar un amistoso entre selecciones sub-20.

"Resulta difícil justificar que Ceuta pueda acoger regularmente encuentros de la segunda categoría del fútbol español y, al mismo tiempo, no pueda celebrar un amistoso internacional de categoría sub-20, por lo que Ceuta no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de medios de otras administraciones sino que la ciudad necesita soluciones, recursos y normalidad".

"Hoy pierde el fútbol ceutí"

La cancelación supone un nuevo revés después de las diferentes muestras de apoyo que ha recibido Ceuta durante las últimas semanas desde el fútbol español.

La propia RFEF había trabajado junto a la Federación ceutí, la Ciudad Autónoma y la AD Ceuta para hacer posible la presencia de la selección sub-20.

Finalmente, la recomendación policial ha impedido que el encuentro salga adelante. "Hoy pierde el fútbol ceutí pero, sobre todo, pierde una ciudad que necesitaba una alegría", ha lamentado la Federación.

Pese a la decepción, la FFCE asegura que seguirá trabajando para que "en un futuro no muy lejano, Ceuta pueda recibir el encuentro internacional que merece y disfrutar de una Selección Española jugando en nuestra tierra".