Ferran Torres rememora el gol de la final del Mundial: "Sentí lo mismo que Iniesta, escuché el silencio"

Un gol le ha cambiado la vida. Pero vaya gol, nada más y nada menos que el que dio el segundo Mundial de Fútbol a la Selección Española. Ferran Torres ha vuelto a el Hormiguero dos meses después de marcar el tanto que hizo campeón a la Roja ante Argentina (1-0) en Nueva York.

Este lunes, el encuentro comenzó con una curiosa revelación de Pablo Motos, que reconoció no haber visto la final del Mundial 2026 y que se ha encargado de recordar Ferran: "Soy un talismán porque tampoco vi la de 2010". Ambos rememoraron también la noche en la que coincidieron de fiesta en Ibiza poco después de la final: "Ferran me dijo 'lo que he hecho tiene mucho que ver con Ilia Topuria'".

La mentalidad de 'tiburón' de Ferran ha sido clave para que el delantero haya ido de menos a más en los últimos meses: "Se me criticó mucho durante el Mundial, ese balón (el gol de la final) estaba hecho para mí. No fue un gol mío, fue para 47 millones de personas".

"Sentí lo mismo que Iniesta, escuché el silencio..."

Como no, el ex del Barça recordó con todo tipo de detalles el gol que dio a España la segunda estrella mundialista: "Cuando vi que Lamine se la pasó a Porro empecé a dar pases hacia delante, y una vez el balón llegó a Nico sentí que había una isla, solo estaba yo... Cuando Iniesta marcó el gol dijo que todo desapareció, solo estaba él y el balón, yo sentí lo mismo, escuché el silencio y después ya me vi yendo al córner a celebrarlo", explicó Ferran, que también admitió que se hizo daño al golpear el banderín del córner: "Al día siguiente tenía un moratón".

Ferran, objeto de muchas críticas por parte de aficionados al fútbol, tiene claro que no hay gol que supere el de Nueva York: "Me va el salseo, dejar a los haters retratados me gusta, y no cambiaría este gol ni por tres goles en la final de la Champions". Como héroe del Mundial, Ferran reconoce que le da vértigo el hecho de que le 'comparen' con Iniesta: "Iniesta es de los mejores de la historia, que pongan tu nombre al lado del suyo por un gol... no me lo creo. Es un sueño".

"¿El 'oh Ferran'? Me da mucha vergüenza..."

Como no, Ferran habló sobre el famoso 'oh Ferran' que se ha hecho viral en los últimos meses después de un vídeo de una joven en redes sociales: "Me da mucha vergüenza que me llamen así, y también cuando me dicen 'guapo'", admitió. El internacional español conoció en directo a la 'autora' del vídeo viral, que volvió a rememorar el "¡oh Ferran, oh Ferran!".

El delantero valenciano, después del Mundial 'aprovechó' para dejar el Barça, donde no era indiscutible, y emprendió camino al PSG, donde ha marcado siete goles -incluido un hat-trick en Champions ante el Bratislava- en los seis partidos oficiales que ha disputado, y eso que en dos de ellos apenas disputó media hora y en otro solo 45 minutos. A día de hoy es el máximo goleador de la Ligue 1 y de la Champions: "Luis Enrique es un padre futbolístico para mí".

El ex del Valencia se puso sentimental y habló sobre la figura de su hermana: "Es mi mayor amor/odio. Ha sacrificado una vida por proteger la mía... Quería mandarle un saludo porque la última vez que la vi discutimos". Como anécdota, dijo que la réplica de la Copa del mundo se le cayó al llegar a España. Y la pregunta que no podía faltar era la del Balón de Oro: "Si lo gana un español mejor".