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La selección española de balonmano en silla de ruedas, campeona del mundo por primera vez en la historia

La selección española de balonmano en silla de ruedas ha conseguido hacerse con el título tras un partido duro contra Japón. Es la primera vez que el campeonato se celebra en España.

España posa con el trofeo de campeón mundial de balonmano en silla de ruedas

La selección española de balonmano en silla de ruedas hace historia al ganar el Mundial ante Japón | Vanessa Blasco

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Vanessa Blasco
Vanessa Blasco
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Han levantado la Copa de campeones del mundo, un triunfo muy luchado y trabajado y que han celebrado por todo lo alto. Un título que la selección española de balonmano en silla de ruedas ha conseguido por primera vez y hace historia en el mundo del deporte.

"Teníamos un plan desde hace algún tiempo que ha salido a las mil maravillas. Sacrificio, el esfuerzo de los jugadores ha sido espectacular". Eran las palabras del seleccionador, Óscar Perales, que hablaba emocionado después del partido.

El equipo se enfrentaba a Japón, una selección que no se lo puso fácil. España fue capaz de resolver el partido con gran poderío ofensivo haciendo frente a los nipones. Cada tiro a puerta era un espectáculo en la cancha y una celebración por parte de los nuestros que sacaron el carácter para luchar hasta el final y terminar como campeones. Muy protagonistas fueron Alejos y Edjang: sus tiros y su puntería llevaron al equipo hacia el primer punto del partido.

"Tengo esclerosis múltiple y el día que me lo diagnosticaron pensé..."

Durante varios minutos Japón se hizo fuerte y a España le costó sacar adelante la segunda manga, la parte física se debilitaba y los nipones aprovecharon para acortar distancias y equilibrar el partido. Llegaba el tercer tiempo y definitivo donde los nervios afloraban y la tensión se notaba también en las gradas donde 1.5000 espectadores arropaban al equipo que se vino arriba y no dio tregua al rival.

Con un 3-0 en contra lucharon por igualar el marcador y ponerse por delante llegando a conquistar el título gracias a su victoria por 9-13, 17-5 y 5-6 en la final contra la selección de Japón. "Yo tengo esclerosis múltiple y el día que me lo diagnosticaron pensé que este mundo se me acababa, si ese día me dicen que yo ahora iba a estar aquí, no lo hubiese firmado", reconoció una emocionada Lorena Bermúdez, integrante de la selección española.

Es el primer campeonato del mundo organizado en España en la modalidad de silla de ruedas y esta primera vez el premio se ha quedado en casa. El palacio de los deportes de Granollers ha sido el escenario de este triunfo y el campeonato del mundo. La selección española de balonmano en silla de ruedas ha conquistado el título mundial por primera vez en la historia demostrando que sí se puede a pesar de las barreras y las dificultades.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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