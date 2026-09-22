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El camino de España en la Final a 8 de la Copa Davis: arrancará ante Austria en cuartos

En semifinales España se enfrentaría al ganador de la serie entre Alemania y Gran Bretaña.

David Ferrer, capitán de España

David Ferrer, capitán de España EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La selección española se enfrentará a Austria en los cuartos de final de la 'Final a 8' de la Copa Davis 2026, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este martes en el Palazzo Pepoli de la localidad italiana.

España, finalista el año pasado, partía como cabeza de serie número 2, por lo que ya sabía que no se cruzaría con Italia hasta una hipotética final. Además, ha tenido algo de suerte al evitar un cruce con rivales de cierto potencial como Canadá, campeona en 2022, o Gran Bretaña.

De todos modos, el equipo que capitanea David Ferrer se medirá con una Austria que es la actual número 6 del ranking de la Copa Davis, que repite presencia en esta 'F8', aunque no cuenta en la actualidad con ningún tenista en el 'Top 100' individual.

Austria batió a Japón y a Bélgica

El combinado centroeuropeo ha sacado billete para el SuperTennis Arena de Bolonia después de superar dos rondas clasificatorias, a domicilio ante Japón (2-3) y en casa ante Bélgica (3-1). En esta última eliminatoria no estuvo Sebastian Ofner, su mejor tenista en el ránking, el 121.

Asumió el liderazgo Jurij Rodionov, 139 del mundo, que ganó sus dos puntos, acompañado por Lukas Neumayer, mientras que el dobles lo formaron Lucas Miedler, que es el 26 del ranking de la modalidad, y Neil Oberleitner, el 39.

Alemania o Gran Bretaña en semis

Y si España gana a los austriacos en esta primera ronda, se enfrentaría con el ganador del cruce entre Alemania, a la que batió el año pasado en las semifinales pese a la presencia de Alexander Zverev, y Gran Bretaña. Además, Italia arrancará la defensa del título ante Corea del Sur, con el ganador cruzándose con el del Chequia-Canadá.

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