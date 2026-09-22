Fede Valverde, lesionado: tiene un esguince de grado 3 tras la entrada de Kang-in Lee

Fede Valverde será baja en el Real Madrid. El club ha emitido un parte médico para anunciar que el jugador sufre un esguince de grado 3. El jugador sufrió esta lesión en la polémica entrada de Kang-in Lee en la que Mourinho reclamó tarjeta roja pero que quedó sin sanción.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo". El 'Pajarito' queda "pendiente de evolución" y podría estar de baja varias semanas.

El internacional uruguayo fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid en el que su equipo cayó en el estadio Metropolitano por 2-1.

"Podemos ahorrarnos la conferencia..."

La entrada fue objeto de críticas por parte de José Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido: "Podemos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí", comenzó Mourinho en la sala de prensa del Metropolitano, enseñando dos fotografías con los golpes de 'Cuti' Romero a Jude Bellingham y del surcoreano a Valverde.

"Son dos tarjetas rojas claras. Por tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase, de gran personalidad y para poder perfectamente ganar en el segundo tiempo", dijo.