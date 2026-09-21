Las fuerzas de seguridad de Marruecos blindan la frontera con Ceuta en vísperas de las elecciones

Las autoridades marroquíes han reforzado de forma extraordinaria el dispositivo en Ceuta ante el riesgo de una nueva entrada masiva. La movilización se produce después de que España alertara a Rabat sobre mensajes difundidos en redes sociales que convocan a un posible salto colectivo coincidiendo con las elecciones legislativas del próximo miércoles 23 de septiembre.

El despliegue incluye centenares de agentes de distintos cuerpos y distintos vehículos policiales. También se han incorporado al dispositivo, al menos, cuatro camiones equipados con cañones de agua a presión. Las fuerzas marroquíes han establecido controles en los principales accesos a la zona fronteriza y mantienen una vigilancia reforzada tanto en las carreteras como en el litoral.

La Embajada de España en Marruecos ha trasladado a las autoridades del país y a medios de comunicación locales mensajes destinados a desaconsejar cualquier intento de entrada irregular. En sus comunicaciones, la representación diplomática recuerda que acceder a España de manera irregular a través de Ceuta o Melilla no permite trasladarse posteriormente a la Península. Tampoco permanecer legalmente en territorio español ni circular libremente por los países de la Unión Europea.

Una posible nueva entrada masiva

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que el Gobierno español está en contacto con las autoridades marroquíes y con medios de comunicación del país para difundir información sobre las consecuencias de estos desplazamientos. Albares también ha señalado que algunos mensajes circulan actualmente por redes sociales, aunque, según la información recibida por el Ejecutivo, no estarían alcanzando la repercusión que tuvieron las convocatorias previas.

El refuerzo de la frontera llega casi dos meses después de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron acceder a Ceuta desde Marruecos. La situación provocó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera y la posterior devolución de numerosos migrantes.

Ahora, las autoridades marroquíes mantienen un dispositivo preventivo ante la posibilidad de que las nuevas convocatorias puedan traducirse en desplazamientos hacia la frontera durante la jornada electoral. La vigilancia se mantendrá especialmente en los accesos a Bab Sebta y en los puntos susceptibles de ser utilizados para intentar cruzar hacia la ciudad autónoma.