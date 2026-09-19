Un histórico entrenador lanza la 'bomba': "Si Ferrero entrena a Sinner ayudaría a Alcaraz..."

Las últimas declaraciones de Juan Carlos Ferrero en la previa del Elche-Real Madrid anunciando que el año que viene volverá al circuito ATP han generado un debate por adivinar quién será el jugador al que entrenará el valenciano.

¿A quién entrenará Juan Carlos Ferrero?

Zverev, Aliassime, Rune o incluso Rafa Jódar son algunos de los nombres que salen a la palestra, pero el que suena con más fuerza es Jannik Sinner, número 1 del mundo y máximo rival de Carlos Alcaraz. Para algunos hay muchas posibilidades de que así sea porque Ferrero, tras dejar el equipo de Carlitos hace nueve meses, ya reconoció que le gustaría entrenar al italiano, dirigido por Darren Cahill y Simone Vagnozzi.

El técnico de Onteniente ya dejó claro que todavía no puede decir quién es el jugador, pero puede que lo sepamos dentro de poco, o que el propio tenista lo haga público cuando lo crea necesario.

Pues bien, sobre esa posible unión entre Sinner y Ferrero se ha pronunciado el histórico Rick Macci, exentrenador de las hermanas Williams, además de Sharapova, Roddick y Capriati.

"Si Ferrero entrena a Sinner... esto ayudaría a Carlos, porque cuando está en pleno vuelo, no importa qué sepa o haga el oponente"

"Si Ferrero termina entrenando/ayudando a Sinner, mi opinión es exactamente la opuesta. Esto ayudaría a Carlos 'The Most'. Ahora él se entierra mentalmente aún más profundo (si es posible) y les gana a ambos de vez en cuando. La adversidad hace que la grandeza sea más fuerte. La grandeza encuentra otra marcha de oreja a oreja. Además, los entrenadores de viaje profesionales reciben demasiado crédito y demasiada culpa. Cualquiera puede ayudar a cualquiera y un conjunto diferente de ojos a veces es bueno siempre y cuando no estén bizcos. Cuando Carlos está en pleno vuelo, no importa qué sepa o haga el oponente, sigue siendo...", ha escrito el expreparador estadounidense en su cuenta de X.

Por su parte, Alcaraz centra sus miradas en la Laver Cup, donde liderará al Team Europe en busca de revalidar el título que se le escapó el año pasado. Será la tercera edición consecutiva para el murciano, que regresó en el US Open tras casi cuatro meses lejos de las pistas y que cayó en cuartos de final ante Ben Shelton, quien terminó cediendo en la final ante Zverev.

Tras la Laver, el de El Palmar posiblemente dispute un ATP 500 en China o Japón previo al Masters de Shanghái, después competirá en París Bercy y terminará la temporada en las ATP Finals.

¿Cuándo volverá Sinner?

Sinner, a su vez, no compite desde Wimbledon por unas molestias en la rodilla que le obligaron a saltarse la gira estadounidense y el US Open. Por lo tanto, seguramente siga los mismos pasos que Carlitos en su vuelta, eso sí, seguro que ambos volverán a compartir cuadro en Shanghái.