Pedro Sánchez elogia en Nueva York el papel de Guterres en la ONU y no asistirá a la recepción que ofrece Trump

Buena sintonía entre Pedro Sánchez y António Guterres. El presidente español se ha reunido con el secretario general de la ONU a quien trasladó su felicitación por la tarea que ha desempeñado en un contexto de fragmentación internacional. En redes sociales dijo: "Su esfuerzo ha permitido preservar el papel central de la ONU como principal espacio de diálogo, compromiso y búsqueda de soluciones compartidas a los desafíos globales".

Sánchez y Guterres analizaron las prioridades multilaterales que consideran necesarias ante los desafíos geopolíticos del mundo actual y recalcaron la importancia de reforzar la cooperación internacional en un contexto de polarización marcado por guerras como las de Ucrania, Gaza y Oriente Próximo.

Después el jefe del ejecutivo español participó en una cumbre organizada por el Consejo Europeo y Kenia en la que el eje de su discurso fue el multilateralismo universal e inclusivo frente a los intentos por desmantelar el orden basado en reglas. Señaló que, con frecuencia, se crean coaliciones de países afines que avanzan en círculos reducidos con el objetivo de buscar soluciones a problemas urgentes. Ante ello, subrayó que la respuesta a un mundo fragmentado no puede ser más fragmentación, porque la paz, dijo, "no nace de estrechar el círculo de la confianza, sino de ampliarlo".

La agenda de Sánchez para este martes no ha reservado hueco para acudir a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Moncloa recibió la invitación pero no irá finalmente a ella, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda, sin embargo el programa oficial no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción.

Sánchez no estuvo presente ni en la recepción del año pasado ni en la de 2024 evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Los dos primeros años en que Sánchez viajó a Nueva York como presidente, en 2018 y 2019, sí viajó junto a su esposa, Begoña Gómez, a las recepciones ofrecidas por Trump, mientras que en 2020 y 2021 no las hubo debido a la pandemia de COVID-19. Sí estuvo presente en las que ofreció Biden, tanto en septiembre de 2022 como en septiembre de 2023.

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