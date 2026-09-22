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La divertida conversación entre Alcaraz y Zverev a raíz de la final del US Open: "Cuando eres tonto, ayuda"

El español y el alemán han mantenido una divertida conversación en la pista del 02 de Arena de Londres, donde este fin de semana se disputa la Laver Cup.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, en Londres

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, en Londres @ArabTennis20

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz ya está en Londres. La capital británico alberga este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, la Laver Cup 2026. El tenista murciano, campeón de siete grand slam, liderará al equipo europeo junto a Alexander Zverev, campeón esta temporada de Roland Garros y el US Open y el mejor tenista de 2026.

Precisamente el de Hamburgo y el murciano han coincidido en la pista del O2 y han mantenido una curiosa y divertida conversación, a raíz del despiste de Zverev en la final del US Open ante Ben Shelton. Y es que Sascha, de forma increíble, estaba tan concentrado en el último juego de la final en la Arthur Ashe que no se dio cuenta que había ganado el grand slam neoyorkino, en una secuencia inaudita.

Carlos Alcaraz, con su habitual naturalidad y buen rollo, no ha dudo en pregunta a Zverev por ese despiste o, mejor dicho, tal nivel de concentración de no ser consciente que acababa de ganar el US Open 2026.

"Tienes que decirme en qué estabas pensando. Lo estaba viendo en casa y no me lo podía creer", le indica el de El Palmar al jugador alemán.

"No pensaba en absolutamente nada. Eso ayuda, sabes, cuando eres tonto, ayuda", le responde con humor el doble campeón de grand slam.

"Creía que sacaba con 4-1. Eso me ayudó a no sentir nervios"

Carlos Alcaraz, por el contrario, considera que el brutal nivel de concentración de Zverev en la final ante Shelton le ayudó a ganar. "No, no, no, vamos... Considero que eso te ayudo mucho, el no saber que era el último juego", le responde Alcaraz.

"Sí, yo creía que sacaba con 4-1. Eso me ayudó a no sentir nervios. Si hubiera sabido que era 5-2, habría estado nervioso", reconoce el tenista alemán.

Una divertida conversación que demuestra que, pese a ser rivales en la pista, Alcaraz y Zverev mantienen una buena relación.

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